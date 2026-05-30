Verilen süre bitiyor: Son gün 1 Haziran! İnternetten ödenebiliyor

Ev, dükkan, arsa gibi taşınmazı olan herkesi ilgilendiren emlak vergisi ödemeleri için verilen süre sona eriyor. Ödemeler için belirlenen tarih 1 Haziran.

İNTERNETTEN ÖDENEBİLİYOR

A Haber'de yer alan habere göre; belediye veznelerinin Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı olmasından dolayı internetten ödeme yapılması önerildi. Vergiyi gecikme faizi ile ödemek istemeyenlerin belediyenin online işlem sayfaları, mobil bankacılık uygulamaları ve e-Devlet üzerinden ödeme yapabildiği belirtildi.

MUAFİYET DEVAM EDİYOR

Öte yandan emekliler, geliri olmayanlar, engelliler, gaziler ve şehit yakınları için emlak vergisi muafiyetinin devam ettiği aktarıldı. Muafiyetten yararlanabilmek için Türkiye sınırları içinde tek konuta sahip olunması ve konutun 200 metrekareyi aşmaması şartı arandığı kaydedildi.