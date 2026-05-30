Verilen süre bitiyor: Son gün 1 Haziran! İnternetten ödenebiliyor

Emlak vergisinde son gün 1 Haziran! Gecikme faiziyle karşılaşmamak için bayram tatili nedeniyle ödemelerin internetten yapılabileceği önerisinde bulunuyor.

Hande Dağ

Ev, dükkan, arsa gibi taşınmazı olan herkesi ilgilendiren emlak vergisi ödemeleri için verilen süre sona eriyor. Ödemeler için belirlenen tarih 1 Haziran.

İNTERNETTEN ÖDENEBİLİYOR

A Haber'de yer alan habere göre; belediye veznelerinin Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı olmasından dolayı internetten ödeme yapılması önerildi. Vergiyi gecikme faizi ile ödemek istemeyenlerin belediyenin online işlem sayfaları, mobil bankacılık uygulamaları ve e-Devlet üzerinden ödeme yapabildiği belirtildi.

MUAFİYET DEVAM EDİYOR

Öte yandan emekliler, geliri olmayanlar, engelliler, gaziler ve şehit yakınları için emlak vergisi muafiyetinin devam ettiği aktarıldı. Muafiyetten yararlanabilmek için Türkiye sınırları içinde tek konuta sahip olunması ve konutun 200 metrekareyi aşmaması şartı arandığı kaydedildi.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

