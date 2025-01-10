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Veriler açıklandı ama işsizlik ve istihdam rakamları birbirini tutmadı! Hesapta karışıklık olunca CHP'li Karatepe: 'TÜİK'e mahsus olsa gerek'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
10.01.2025 12:44
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 49,6 olarak gerçekleşti. TÜİK'in hesaplamasındaki çelişkiye değinen CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, sosyal medya hesabından TÜİK'in hesaplamasındaki karışıklığı değerlendirdi.

Veriler açıklandı ama işsizlik ve istihdam rakamları birbirini tutmadı! Hesapta karışıklık olunca CHP'li Karatepe: 'TÜİK'e mahsus olsa gerek'

Bugün TÜİK, işsizlik oranlarını açıkladı. TÜİK'in açıklamasına göre, istihdam edilenlerin sayısı 2024 yılının bir önceki ayına göre 168 bin kişi azalarak 32 milyon 748 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 49,6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 67,1 iken kadınlarda yüzde 32,4 olarak gerçekleşti.

işsizlik-işsizlik

TÜİK'İN İŞSİZLİK RAKAMLARINDA ÇELİŞKİ OLUNCA...

Açıklanan verilere göre, çalışanların sayısı azalırken bir yandan da işsizlik sayısı düştü. Konuya değinen CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, TÜİK'in açıkladığı işsizlik ve istihdam sayılarındaki çelişkiye değindi.
Karatepe, TÜİK'in açıkladığı verilere şu şekilde tepki gösterdi:

''Kasım ayında çalışan sayısı 168 bin azalırken, işsiz olanların sayısı da 84 bin azalmış. Çalışan sayısı azalırken işsizliğin düştüğünü söylemek TÜİK’e mahsus olsa gerek''
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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
işsizlik tüik
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