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VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

28.11.2021 01:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine karşılıksız burs sağlıyor. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursu için başvuruların sona ermesinin ardından gözler VGM burs başvurularının ne zaman açıklanacağına ilişkin yapılacak açıklamaya çevrildi. İşte detaylar...

VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM burs başvuruları için verilen süre kıza zaman önce sona ermişti. Binlerce ortaöğretim ve yükseköğrenim öğrencisine VGM tarafından burs imkanı sağlanacak. Peki VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin tüm açıklamalar VGM'nin, "www.vgm.gov.tr" adresinden yapılacak.

VGM ortaöğrenim burs başvurularu geçtiğimiz yıl 21 Kasım'da açıklanmıştı. Bu yıl ortaöğrenim burs başvuruları 30 Ekim'de, yükseköğrenim burs başvuruları ise 15 Kasım'da sona erdi. Kurumun yaptığı açıklamada, "yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır." ifadeleri yer aldı.

VGM BURSU NE KADAR?

Ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olacak.


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