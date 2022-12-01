VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı!

VGM burs başvuruları hakkında detaylar sorgulanıyor. VGM tarafından öğrencilere her ay 650 TL burs desteği sağlanacak. VGM burs başvuruları son dakika açıklaması bekleniyor. Peki VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte VGM burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı!

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs başvuru sonuçları için gözler yapılacak olan sonuç açıklamasına çevrildi. VGM tarafından, 2022-2023 bursuna ilişkin yapılan açıklamada, "2022-2023 Eğitim Yılı Yükseköğrenim ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Burs Başvurularının 1 Aralık 2022 tarihi itibariyle sona ermesiyle birlikte 2022-2023 eğitim yılında Genel Müdürlüğümüzce verilmekte olan tüm burslarımız için başvuru dönemi sona ermiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

VGM burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl, ocak ayının ilk haftasında açıklanmıştı. 2022-2023 dönemi başvuru sonuçlarının da bu tarihlerde açıklanması bekleniyor.

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

VGM bursu 2021-2022 eğitim yardımında ortaöğrenim öğrencilerine aylık 200 TL, yükseköğrenim ve yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine 650 TL burs verilmişti. Yeni dönem burs miktarının, ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor.

VGM BURS BAŞVURULARI SORGULAMA EKRANI

VGM burs başvuru sonuçları, VGM'nin internet sitesi üzerinden sorgulanacak. Siteye T.C. Kimlik Numarası ile erişim sağlanacak.

