Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün (VGM) her yıl birçok öğrenciye burs imkanı sağlıyor. VGM tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine “Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" üniversite öğrencilerine “Yükseköğrenim Bursları" ve “Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları” veriliyor. Peki VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs başvuru sonuçlarıyla ilgili duyuru var mı? İşte detaylar...

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM ortaöğretim burs başvurusu sonuçlarının açıklanmasının ardından yükseköğrenim burs başvuru sonuçları da merak konusu oldu.

1 Aralık 2022 itibarıyla sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine, KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından başlanacak.

VGM burs başvuru sonuçları VGM'nin, 'www.vgm.gov.tr' adresinden duyurulacak.

VGM BURS MİKTARI

2022-2023 eğitim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 200,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 650,00 TL‘dir.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. e-Devlet üzerinden sorgulanacak olan sonuçların kısa zaman içerisinde belli olması bekleniyor.

