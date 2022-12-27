VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM bursu ne kadar? İşte sorgulama ekranı!

Sene sonuna sayılı günler kala VGM burs başvuruları hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Yükseköğrenim burs başvuru değerlendirmeleri için KYK sonuçlarının açıklanacağı tarih işaret edilmişti. Peki VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM bursu ne kadar? İşte merak edilenler...

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bilindiği üzere VGM yükseköğrenim burs başvuruları 21 Kasım-30 Kasım tarihleri arasında alındı. Başvuruların üstünden yaklaşık bir ay geçti.

VGM burs başvurularının ocak ayında açıklanması bekleniyor. VGM tarafından yapılması beklenen duyuruyla öğrencilere 8 ay boyunca burs ödemesi yapılması bekleniyor.

VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesi vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak. Burs başvurusunda bulunan adaylar T.C. kimlik numarası, isim, soy isim, doğum tarihi ve baba adı bilgilerini sisteme girerek burs sonuçlarını öğrenebilecek.

VGM BURSU NE KADAR?

VGM tarafından öğrencilere 2022-2023 eğitim öğrenim dönemi boyunca verilmesi planlanan burs miktarı ortaöğrenim öğrencileri için aylık 200 TL, yükseköğrenim öğrencileri için ise aylık 650 TL oldu.



