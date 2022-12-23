VGM burs başvuru sonuçları sorgulama linki! 2023 VGM bursu ne kadar?

VGM burs başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere burs başvuruları aralık ayının başlarında sona ermişti. VGM burs sonuçları sorgulama işlemi online ortamdan tamamlanıyor. 2022-2023 döneminde verilmesi planlanan burs miktarı belli oldu. Peki 2023 VGM bursu ne kadar? İşte VGM burs başvuru sonuçları sorgulama linki!

VGM BURSU NE KADAR?

VGM tarafından öğrencilere 2022-2023 eğitim öğrenim dönemi boyunca verilmesi planlanan burs miktarı ortaöğrenim öğrencileri için aylık 200 TL, yükseköğrenim öğrencileri için ise aylık 650 TL oldu.

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLAR SORGULAMA LİNKİ!

VGM burs başvuru sonuçları VGM'nin, 'burs.vgm.gov.tr' adresinden tamamlanacak.

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla VGM ile İBB burs başvuru sonuçları da açıklandı. KYK burs başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanırken İBB burs başvuru sonuçların ise İBB'nin, 'https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/Sonuc.aspx' adresinden sorgulanıyor.

