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VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 VGM burs başvurusu nereden yapılır? KYK bursunun ardından gözler VGM'de

16.11.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) burs başvurularının başlayacağı tarih, KYK burs başvuru ekranının açılmasının ardından merak konusu oldu. Yeni eğitim öğretim döneminde binlerce öğrenciye VGM tarafından burs verilecek. Peki VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 VGM burs başvurusu nereden yapılır? İşte detaylar...

VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 VGM burs başvurusu nereden yapılır? KYK bursunun ardından gözler VGM'de

VGM bursu 8 ay boyunca ödenecek.Birçok öğrencinin merakla beklediği VGM burs başvurularının ne zaman başlayacağı belli oldu. Üniveriste bursları kasım ayı içerisinde alınacak. Peki VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 VGM burs başvurusu nereden yapılır? İşte detaylar...

2022-2023 VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

VGM ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik burs başvuruları 20 Kasım tarihine kadar sürecek. VGM 2022-2023 eğitim öğretim yılı üniversite burs başvurularının 21-30 Kasım 2022 tarihleri arasında alınacağı duyuruldu.

KYK BURSU ALAN VGM’YE BAŞVURABİLİR Mİ?

KYK öğrenim kredisi alan öğrenciler, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim bursunu da alabilir.

Ancak KYK bursu, VGM bursunun alınmasına engeldir. Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (e) fıkrasına göre kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz.

2022-2023 VGM BURS ÜCRETLERİ

2021-2022 eğitim yılından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 200,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 650,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 650,00 TL olarak belirlenmiştir.

Burs ödemeleri eğitim yılında toplam 8 ay boyunca ödenir.


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KYK burs vgm

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