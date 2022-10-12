VGM burs başvuruları ne zaman yapılacak? VGM bursları ne kadar, kaç TL? İşte başvuru tarihleri!

VGM ( Vakıflar Genel Müdürlüğü) burs başvuru tarihleri belli oldu. Ortaöğrenim, Yükseköğrenim, Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Burslarının başvuruları farklı tarihlerde başlayacak. Peki VGM burs başvuruları ne zaman yapılacak? VGM bursları ne kadar, kaç TL? İşte VGM burs başvuru tarihleri!

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

VGM, eğitimini Türkiye'de sürdüren öğrenciler için karşılıksız burs yardımında bulunuyor.

VGM Ortaöğrenim Bursu başvuruları 7 Kasım 2022– 20 Kasım 2022 tarihi arasında alınacak. VGM Yükseköğrenim Bursu: 21 Kasım 2022 – 30 Kasım 2022, VGM Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursu: 21 Kasım 2022 – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacak.

VGM BURSU NE KADAR, KAÇ TL?

VGM burs ücreti henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıl ortaöğrenim öğrencilerine aylık 200 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 650,00 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 650,00TL burs veriliyordu.

Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.

Gelişmeler www.vgm.gov.tr adresinden takip edilecek.



