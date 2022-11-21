VGM burs başvurusu başladı! VGM 2022 burs başvurusu nasıl yapılır? İşte şartları

VGM burs başvuruları ile ilgili açıklama yapıldı. Her sene yenilenen Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları yükseköğrenim öğrencileri için başladı. 2022-2023 öğretim dönemi için açılan başvurular Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden kabul ediliyor. 21 Kasım – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında devam eden başvurular sonucunda ihtiyaç sahibi yükseköğrenim öğrencileri karşılıksız burs alma hakkına sahip olacak.

VGM Burs Başvuru Formu Nereden Temin Edilir? VGM Burs Başvurusu Nasıl Yapılır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu için başvurular bugün itibariyle başladı. Başvuruyu tamamlamak için http://www.vgm.gov.tr/ resmi sitesi üzerinden başvuru formu doldurmak gerekiyor. 21 Kasım – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında başvuru formu aktif olarak kalacak. VGM burs şartlarını yerine getirmek adına burs başvuru formunda T.C. Kimlik Numarası, Baba Adı, İsim – Soy isim ve T.C. Kimlik Kartı Seri – No bilgileri isteniyor.

Burs şartları arasında ise öğrencilik halinin devam edip etmediği tespit ediliyor. Eğitim yılı içerisindeki not ortalamasının 4.00 üzerinden 2.00’ın altında olması ise başvurunun olumsuz sonuçlanmasına neden olur. Öğrenci hakkında kararlaştırılmış hapis cezası bulunması ise başvuru için engel teşkil ediyor.

VGM Burs Ücreti Ne Kadar?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen VGM bursu aylık olarak ödeniyor. Yükseköğrenim başvurularından sonra öğrencilere ödenen aylık tutar 650,00 TL. Türkiye’de eğitim gören yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine de 650,00 TL burs ödemesi yapılıyor.

BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek Öğrenciler” başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10’u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

