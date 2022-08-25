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VGM burs başvurusu ne zaman, hangi gün başlar? 2022-2023 VGM bursu ne kadar, başvuru şartları neler?

25.08.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VGM yani Vakıflar Genel Müdürlüğü bursundan yararlanmak isteyen kişiler VGM bursu hakkındaki merak ettiklerini internet üzerinden araştırıyor. Peki, VGM burs başvurusu ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2022-2023 VGM bursu ne kadar, başvuru şartları neler?

VGM burs başvurusu ne zaman, hangi gün başlar? 2022-2023 VGM bursu ne kadar, başvuru şartları neler?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yükseköğretim ve ortaöğretim'de eğitim gören öğrencilere burs desteği veriliyor. 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi için VGM burs başvurusu detayları merak edildi. İşte VGM bursu 2022 başvurusu hakkındaki detaylar...

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VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Geçen sene VGM ortaöğretim burs başvuruları, 15 Ekim 2021 tarihinde; yükseköğrenim burs başvuruları ise 1 Kasım 2021'de başlamıştı.

2022-2023 eğitim öğretim yılı VGM burs başvuru tarihleri henüz netlik açıklanmadı.

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VGM BURSU NE KADAR?

2021-2022 eğitim öğretim yılında ortaöğretim VGM bursu aylık 200,00 TL, yükseköğretim bursu aylık 650,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğretim bursu ise aylık 650,00 TL olarak belirlenmişti.

2022-2023 eğitim öğretim yılı VGM burs ücretleri henüz belirlenmedi.

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VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.


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