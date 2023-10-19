VGM BURS SONUÇLARI 2023 SORGULAMA EKRANI: VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

VGM burs sonuçları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 15 Ekim'de tamamlanan başvuru sürecinin ardından merak edidi. 2023-2024 eğitim öğretim yılında yükseköğrenim 1250 TL, ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750 TL olarak tespit belirlendi. 2023 - 2024 VGM burs sonuçları ekranı internette araştırılıyor. İşte 2023 - 2024 VGM burs sonuçları ile ilgili detaylar...

VGM BURS SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs sonuçları henüz açıklanmadı. 1 Ekim 2023 tarihinde başlayan başvuru süreci 15 Ekim'de sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce verilecek eğitim yardımı başvurularının ardından gözler yapılacak açıklamaya çevrildi.

VGM burs sonuçların kısa sürede yapılacak değerlendirme işleminin ardından kasım ayı içersinde açıklanması bekleniyor.

Konuya dair açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

VGM BURS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

VGM burs başvuru sonuçları kurumun internet adresinde erişime açılacak.

VGM burs sonuçları T.C. kimlik numarası, ad, soyad, doğum tarihi ve baba adıyla sorgulanabilecek



