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VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2023 VGM burs başvuruları ne zaman açıklanacak?

29.11.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VGM burs başvurularının sonuçlanması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin başvurabildiği VGM bursları için açıklama ne zaman yapılacak merak konusu oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün her yıl öğrencilere verdiği burslar için bu sene de açıklamalar bekleniyor. Peki VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2023 VGM burs başvuruları ne zaman açıklanacak?

VGM bursu için yapılan başvurularda bekleyiş sürüyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün her sene ön lisans ve lisans öğrencilerine sağladığı burslar büyük ilgi görüyor. 2023 VGM burs başvurularının sonuçları da öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. 21 Kasım’da başlayan başvurulara yoğun ilgi gösteriliyor. Peki VGM burs başvuruları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs başvuruları bu sene 21 Kasım tarihinde başlamıştı. Öğrencilerin merakla beklediği sorulardan birisi sonuçların açıklanıp açıklanmadığı. VGM burs başvuruları hala devam ediyor. Son güne girilen burs başvuruları 30 Kasım’a kadar devam edecek. Başvurular T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden devam ediyor.

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VGM BURSU NE KADAR, ZAM YAPILACAK MI?

VGM bursu için başvuran öğrencilerin merakla beklediği açıklamalardan birisi de burs ücretinin bu sene ne kadar olacağı. 2022-2023 eğitim yılı için verilmesi planlanan burs ücretinin, ortaöğretim için aylık 200 TL, yükseköğrenim için aylık 650 TL olması bekleniyor. VGM burs başvurularının bitiş tarihi 30 Kasım 2022 olarak belirtiliyor.

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