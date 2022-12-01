VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022-2023 VGM Ön lisans, Lisans burs başvuru sonuçları tarihi!

VGM burs sonuçları tarihi, başvuru sürecinin 30 Kasım'da sona ermesi sebebiyle merak edildi. Başvurular, kurumun internet sitesi üzerinden yapıldı. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022-2023 VGM burs başvuru sonuçları tarihi ile ilgili ayrıntılar...

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs sonuçları, 21 Kasım'da başlayan başvuru sürecinin 30 Kasım'da tamamlanmasının ardından merak edildi.

VGM bursu ile ilgili başvuru değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular yine kurumun web sitesi üzerinden yapılacaktır.

VGM burs sonuçları konusunda 'tarih' açıklaması yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

VGM BURSU NE KADAR, KAÇ TL?

VGM bursu ortaöğrenim için aylık 200,00 TL'dir.

2022-2023 VGM bursu yükseköğrenim öğrencileri için ise aylık 650,00 TL‘dir.

