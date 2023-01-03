VGM burs sonuçları açıklandı mı , nereden kontrol edilir? İşte VGM bursu sonuç sorgulama ekranı

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından verilen yüksek öğrenim burs sonuçları merakla takip ediliyor. Gözler MEB'den gelecek açıklamaya çevrilmişti. Beklenen haber geldi. VGM burs sonuçları açıklandı. Peki VGM burs sonuçlarına nereden bakılır, burs ücreti ne kadar? İşte burs ile ilgili merak edilen bilgilerin cevabı...

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

VGM yükseköğretim burs sonuçları heyecanla bekleniyordu. 21-30 Kasım tarihleri arasında başvuruları tamamlanan bursun sonuçları bugün açıklandı. VGM bursu ortaöğretim ve üniversite öğrencilerine veriliyor.

BURS SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

VGM BURS ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

VGM bursu alan ortaöğretim ve üniversite öğrencileri bir eğitim öğretim yılı boyunca burstan faydalanabilecekler. Burs almaya hak kazanan öğrenciler, 8 ay boyunca burs alabilecek. 2022-2023 eğitim yılında öğrencilere verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ise ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 200,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 650,00 TL olarak belirlendi.



