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VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuç tarihi...

07.11.2021 01:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VGM burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Burs almaya hak kazanan öğrencilerin burslarını alacağı yer ve burs başvuru sonuç tarihi araştırılıyor. Peki ilgiyle takip edilen VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuç tarihi...

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuç tarihi...

2021 VGM burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılmaya başlandı. Burs almak için başvuruda bulunan öğrenciler sonuç tarihini merak ediyor. Peki ilgiyle takip edilen VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır?

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Her sene binlerce öğrencinin yararlandığı VGM bursları için başvuruları 15 Kasım 2021 tarihinde sona erecek. Üniversite öğrencileri için başvuru değerlendirmesinde KYK bursu alıp almadığına bakılacak.

KYK bursu alan öğrenciler vakıflar bursundan faydalanamayacak. Konuyla ilgili ise Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, VGM burs başvuru sonuçlarının üniversite öğrencileri için KYK burs sonuçları açıklandıktan sonra belli olacağı ifade edildi.

Açıklanan bilgilere göre yükseköğrenim VGM burs başvuru sonuçları KYK burs sonuçları açıklandıktan sonra ilan edilecek. KYK sonuçlarının ise ne zaman ilan edileceği hakkında henüz bir duyuru yapılmadı.


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