VGM, öğrencilere burs imkanı sağlayan kurumlar arasında yer alıyor. Bilindiği üzere VGM yükseköğrenim burs başvuruları aralık ayının başlarında sona ermişti. Şimdi ise gözler, VGM tarafından gelecek olan burs açıklamasına çevrildi. Peki VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı mı? VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM yükseköğrenim burs başvuruları 1 Aralık 2022'de sona erdi. KYK burs başvurularının da açıklanmasıyla gözler, VGM burs başvuru sonuçlarına çevrildi. VGM burs başvuru sonuçları, yapılacak değerlendirmelerin ardından açıklanacak. Başvuru sonuçları VGM'nin, 'www.vgm.gov.tr' internet sitesinden yayınlanacak.

VGM BURSU NE KADAR?

VGM resmi internet sayfasında yapılan duyuruda '2022-2023 eğitim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 200,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 650,00 TL‘dir.' ifadeleri yer aldı.

