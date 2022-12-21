FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı mı? VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı mı? VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

21.12.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. KYK (Kredi Yurtlar Kurumu) burs başvurularının açıklanmasıyla VGM burs başvuru sonuçlarının da açıklanması bekleniyor. Peki VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı mı? VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı mı? VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM, öğrencilere burs imkanı sağlayan kurumlar arasında yer alıyor. Bilindiği üzere VGM yükseköğrenim burs başvuruları aralık ayının başlarında sona ermişti. Şimdi ise gözler, VGM tarafından gelecek olan burs açıklamasına çevrildi. Peki VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı mı? VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı mı? VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM yükseköğrenim burs başvuruları 1 Aralık 2022'de sona erdi. KYK burs başvurularının da açıklanmasıyla gözler, VGM burs başvuru sonuçlarına çevrildi. VGM burs başvuru sonuçları, yapılacak değerlendirmelerin ardından açıklanacak. Başvuru sonuçları VGM'nin, 'www.vgm.gov.tr' internet sitesinden yayınlanacak.

VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı mı? VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM BURSU NE KADAR?

VGM resmi internet sayfasında yapılan duyuruda '2022-2023 eğitim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 200,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 650,00 TL‘dir.' ifadeleri yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Memur zammı öncesi Bakan Bilgin ile kritik görüşme! Sabit vergi ve ek zam talebiMemur zammı öncesi Bakan Bilgin ile kritik görüşme! Sabit vergi ve ek zam talebi
Asgari ücret zammı için rakamlar belli oluyor!Asgari ücret zammı için rakamlar belli oluyor!
Bakan Nebati’den EYT açıklaması: Kıdem tazminatı için...Bakan Nebati’den EYT açıklaması: Kıdem tazminatı için...
Anahtar Kelimeler:
burs burs sonuçları vgm

En Çok Okunan Haberler

Milyonlar bu soruyu soruyor! "Yıl sonuna kadar" diyerek açıkladı: Ezber bozan çıkış

Milyonlar bu soruyu soruyor! "Yıl sonuna kadar" diyerek açıkladı: Ezber bozan çıkış

Erdoğan canlı yayında duyurdu: Yarın açıklayacağız!

Erdoğan canlı yayında duyurdu: Yarın açıklayacağız!

'9 yerine 20 kazanıyorum' Sosyal medya onu konuşuyor

'9 yerine 20 kazanıyorum' Sosyal medya onu konuşuyor

MTV'de artış oranı belli oldu! Erdoğan yetkisini kullandı

MTV'de artış oranı belli oldu! Erdoğan yetkisini kullandı

O kente talep patlaması yaşanıyor, kiralık ve satılık ev kalmadı

O kente talep patlaması yaşanıyor, kiralık ve satılık ev kalmadı

Rekabet Kurulu'ndan zincir marketler ile ilgili çok önemli karar! Kartel tespit edildi

Rekabet Kurulu'ndan zincir marketler ile ilgili çok önemli karar! Kartel tespit edildi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.