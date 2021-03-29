Viking Temizlik, 2020 Erişilebilirlik Ödülü’nü aldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2020 Erişilebilirlik Yılı kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıran tasarım ve ürünleri, proje ve uygulamaları desteklemek amacıyla yapılan;Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri ; düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan; 1075 başvuru, 250 bini aşkın halk oylamasının yapıldığını öğrendiğini, yoğun ilginin son derece sevindirici olduğunu belirtti. Bu fikirlerin her birinin günün birinde insanlığın hizmetine sunulacağını anlatan Emine Erdoğan, dünyada 1 milyardan fazla engelli bireyin bulunduğunu, bu sayının neredeyse dünya nüfusunun yüzde 15'ine karşılık geldiğini söyledi.

'SİZ DE BİZİMLE DÜNYAYI GÜZELLEŞTİRMEYE VAR MISINIZ?'

Viking Temizlik, Erişilebilirlik Sosyal Sorumluluk Projeleri kategorisinde birinciliği, Dünya’da ilk olan Engelsiz Temizlik projesi ile hak etti. Viking Temizlik ve Kozmetik A.Ş. Pazarlama ve İletişim Grup Müdürü Gökçe Hatipoğlu, bu kıymetli ödülün yeni projeler için cesaret verdiğini ve duyduğu memnuniyeti belirtip, proje hakkında bilgi verdi.