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Viking Temizlik, 2020 Erişilebilirlik Ödülü’nü aldı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.03.2021 13:33 | Son Güncelleme

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Erişilebilirlik Ödüllerinde, Dünya’da bir ilk olan “Engelsiz Temizlik” projesi ile Viking Temizlik jüri birinciliğini aldı.

Viking Temizlik, 2020 Erişilebilirlik Ödülü’nü aldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2020 Erişilebilirlik Yılı kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıran tasarım ve ürünleri, proje ve uygulamaları desteklemek amacıyla yapılan;Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri ; düzenlenen törenle sahiplerini buldu.  Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan; 1075 başvuru, 250 bini aşkın halk oylamasının yapıldığını öğrendiğini, yoğun ilginin son derece sevindirici olduğunu belirtti. Bu fikirlerin her birinin günün birinde insanlığın hizmetine sunulacağını anlatan Emine Erdoğan, dünyada 1 milyardan fazla engelli bireyin bulunduğunu, bu sayının neredeyse dünya nüfusunun yüzde 15'ine karşılık geldiğini söyledi.

'SİZ DE BİZİMLE DÜNYAYI GÜZELLEŞTİRMEYE VAR MISINIZ?'

Viking Temizlik, Erişilebilirlik Sosyal Sorumluluk Projeleri kategorisinde birinciliği, Dünya’da ilk olan Engelsiz Temizlik projesi ile hak etti. Viking Temizlik ve Kozmetik A.Ş. Pazarlama ve İletişim Grup Müdürü Gökçe Hatipoğlu, bu kıymetli ödülün yeni projeler için cesaret verdiğini ve duyduğu memnuniyeti belirtip, proje hakkında bilgi verdi.

Eşit erişilebilirliğin bir şans değil, bir hak olduğuna ve atılacak adımlarla tüm engellerin kalkacağına inanıyoruz. Bugün 60 ülkede milyonlara hitap eden bir marka olarak odağımız insan ve ‘Görme engellilerin temizlikteki gözü oluyoruz ’ rehberliğinde başlattığımız projede yola çıktığımızda gördük ki, Türkiye’de düşük derecede görebilen kişilerle birlikte yaklaşık 1 milyon kişiye yakın görme engelli vatandaşımız var. Telefon, görme engelli vatandaşlarımızın hayatlarının her aşamasındaki en büyük yardımcısı. Bu doğrultuda geliştirdiğimiz yazılımla, Viking marka temizlik ürünlerimizin etiketlerinin üzerine QR kodlar ekledik ve bu QR kodları algılayıp, sesli olarak tüm ürün bilgilerini okuyacak Engelsiz Temizlik Mobil Uygulaması’ nı oluşturduk.

Android ve ios üzerinden cep telefonlarına kolaylıkla ücretsiz olarak indirilebilen “Viking Engelsiz Temizlik Aplikasyonu” ile kullanıcı, ürünleri birbirinden kolaylıkla ayırt edebiliyor. Kod okutulduğunda; ürün ismi, gramajı, kullanım alanları, kullanım talimatı, dikkat edilecek hususlar ve iletişim bilgileri kullanıcıya aktarılıyor. Böylece görme engelli bireyler başka birinin yardımına ihtiyaç duymadan temizlik yapma özgürlüğüne kavuşuyor. ‘Engelsiz Temizlik’ projesi aynı zamanda, ürün hakkındaki doğru bilgilere kolay erişilmesini sağlayarak yanlış ürün kullanımından kaynaklanan sağlık sorunlarını da ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor.

'EVRENSEL TASARIM'

Bizler “evrensel tasarım” kavramına inanıyoruz yani engelliler için farklı ürün grupları
yaratılmasındansa, mevcut ürünlerin tüm gruplara hitap edebilecek şekilde uyarlanması gerekmektedir. Toplumsal olarak değerlendirdiğimizde, bu projenin sadece temizlik ürünlerinde değil tüm alanlarda referans olarak alınması ve firmaların benzer projeleri geliştirip hayata geçirmesi en büyük arzumuzdur.

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