“Vira Bismillah” dediler, ağları hamsiyle doldu!

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağının sona ermesiyle birlikte yeniden denize açılan Egeli balıkçılar, yeni sezonun ilk gününü hamsi ağırlıklı avla tamamladı.

Yaklaşık 5 aylık yasağın ardından "Vira Bismillah" diyerek denize çıkan balıkçılar, ilk avın ardından kıyıya dönmeye başladı.

AĞLARA EN ÇOK HAMSİ TAKILDI

Ege Denizi'nde avlanan balıklar, başta hamsi olmak üzere farklı kentlere gönderilmek üzere balıkçı barınaklarına taşınıyor. Balıkçılar, gece boyunca devam eden avın ardından tuttukları balıkları satışa sunmak için kıyıya dönüyor.

Güzelbahçe ilçesinden 22 kişilik ekibiyle denize açılan "Emre Reis" adlı teknenin 30 yaşındaki kaptanı Emre Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkçılığı severek yaptığını belirtti.

İKİ SAATTE 300 KASA HAMSİ AVLANDI

Sezonun ilk saatlerinde balık bulmakta zorlandıklarını anlatan Uzun, "Geç saate kadar balık bulamadık, saat 4 gibi balığa denk geldik. İki saatte yaklaşık 300 kasa hamsi topladık." ifadelerini kullandı.

Uzun, sezonun nasıl ilerleyeceğinin önümüzdeki günlerde daha net görüleceğini belirterek, balık tüketiminin artmasını umduklarını söyledi.

BALIKÇILIĞIN ZORLUKLARINI ANLATTI

Mesleğin güçlüklerine de değinen Uzun, şöyle konuştu: "En büyük zorluğu aileden, eşten ve dosttan uzakta kalmak. Siz çalışırken onlar uyuyor, onlar uyurken siz çalışıyorsunuz. Yağmuru, çamuru, fırtınası ayrı bir zorluk. Sabit bir düzenimiz yok, değişkenler çok fazla. Ancak keyif almasak bu işi yapamayız. Radarda balık yoğunluğunu bulana kadar denizin altını üstüne getiriyoruz. Küçük bir hareketlilik görsek heyecanlanıyoruz ve peşinden gidiyoruz. Gün sonunda emeğimizin karşılığını aldığımızı düşünüyoruz."

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır