FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

“Vira Bismillah” dediler, ağları hamsiyle doldu!

Av yasağının sona ermesiyle denize dönen Egeli balıkçılar, sezonun ilk gününde hamsiyle karşılaştı. 22 kişilik ekibiyle denize açılan kaptan Emre Uzun, saat 04.00 civarında balığa rastladıklarını ve iki saatte 300 kasa hamsi topladıklarını aktardı.

“Vira Bismillah” dediler, ağları hamsiyle doldu!

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağının sona ermesiyle birlikte yeniden denize açılan Egeli balıkçılar, yeni sezonun ilk gününü hamsi ağırlıklı avla tamamladı.

Yaklaşık 5 aylık yasağın ardından "Vira Bismillah" diyerek denize çıkan balıkçılar, ilk avın ardından kıyıya dönmeye başladı.

“Vira Bismillah” dediler, ağları hamsiyle doldu! 1

AĞLARA EN ÇOK HAMSİ TAKILDI

Ege Denizi'nde avlanan balıklar, başta hamsi olmak üzere farklı kentlere gönderilmek üzere balıkçı barınaklarına taşınıyor. Balıkçılar, gece boyunca devam eden avın ardından tuttukları balıkları satışa sunmak için kıyıya dönüyor.

“Vira Bismillah” dediler, ağları hamsiyle doldu! 2

Güzelbahçe ilçesinden 22 kişilik ekibiyle denize açılan "Emre Reis" adlı teknenin 30 yaşındaki kaptanı Emre Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkçılığı severek yaptığını belirtti.

“Vira Bismillah” dediler, ağları hamsiyle doldu! 3

İKİ SAATTE 300 KASA HAMSİ AVLANDI

Sezonun ilk saatlerinde balık bulmakta zorlandıklarını anlatan Uzun, "Geç saate kadar balık bulamadık, saat 4 gibi balığa denk geldik. İki saatte yaklaşık 300 kasa hamsi topladık." ifadelerini kullandı.

“Vira Bismillah” dediler, ağları hamsiyle doldu! 4

Uzun, sezonun nasıl ilerleyeceğinin önümüzdeki günlerde daha net görüleceğini belirterek, balık tüketiminin artmasını umduklarını söyledi.

“Vira Bismillah” dediler, ağları hamsiyle doldu! 5

BALIKÇILIĞIN ZORLUKLARINI ANLATTI

Mesleğin güçlüklerine de değinen Uzun, şöyle konuştu: "En büyük zorluğu aileden, eşten ve dosttan uzakta kalmak. Siz çalışırken onlar uyuyor, onlar uyurken siz çalışıyorsunuz. Yağmuru, çamuru, fırtınası ayrı bir zorluk. Sabit bir düzenimiz yok, değişkenler çok fazla. Ancak keyif almasak bu işi yapamayız. Radarda balık yoğunluğunu bulana kadar denizin altını üstüne getiriyoruz. Küçük bir hareketlilik görsek heyecanlanıyoruz ve peşinden gidiyoruz. Gün sonunda emeğimizin karşılığını aldığımızı düşünüyoruz."

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Denize açıldılar, sabah büyük sürprizle döndüler! Tanesi 150 TLDenize açıldılar, sabah büyük sürprizle döndüler! Tanesi 150 TL
Sürücüler için yeni dönem bugün başladı: Artık tek hat varSürücüler için yeni dönem bugün başladı: Artık tek hat var

Anahtar Kelimeler:
hamsi av sezonu balıkçılık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Giresun'da yüzlerce kişi hastaneye başvurdu! Bu belirtiler görüldü

Giresun'da yüzlerce kişi hastaneye başvurdu! Bu belirtiler görüldü

Bebeklere istismar, katliam planı... 15 yaşında çıktı, gözaltına alındı

Bebeklere istismar, katliam planı... 15 yaşında çıktı, gözaltına alındı

Amedspor, evinde Trabzonspor'u 90+2'de bulduğu golle 2-1 yendi

Amedspor, evinde Trabzonspor'u 90+2'de bulduğu golle 2-1 yendi

Ne para ne altın: Şevket Çoruh'un kızına taktığı nişan hediyesi şaşırttı

Ne para ne altın: Şevket Çoruh'un kızına taktığı nişan hediyesi şaşırttı

Dünyanın maaş haritası açıklandı: İstanbul’un sırası şaşırttı

Dünyanın maaş haritası açıklandı: İstanbul’un sırası şaşırttı

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 8-9 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 8-9 Eylül 2026 BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.