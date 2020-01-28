Virüs endişesinin azalmasıyla artan petrol fiyatları hafif geriledi

İlayda Kılıçay / İstanbul, 28 Ocak (DHA) - Coronavirüs endişesiyle altı gün boyunca düşen petrol fiyatları, endişelerin azalmasıyla hafif yükseldikten sonra, hafif geriledi.

Gelişmelere karşın yatırımcılar, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin’e yönelik seyahat uyarılarının yapılması ve diğer kısıtlamalara bağlı olarak, petrol talebinin olumsuz etkilenebileceğine dikkat çekiyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), günün ilerleyen saatlerinde haftalık petrol stoklarını açıklayacak. Analistlerden bazıları geçen haftanın stoklarının hafta boyunca yükseldiğini öngörüyor.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.15 düşüşle 58.06 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.07 düşüşle 52.79 dolardan işlem görüyor.

