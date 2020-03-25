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Virüsten etkilenen işletmeler için bankalardan kredi desteği

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.03.2020 15:13 | Son Güncelleme

3 kamu bankası tarafından başta KOBİ'ler olmak üzere kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için "İşe Devam Kredi Desteği" hayata geçirildi. Söz konusu destek için herhangi bir sektör ayrımı gözetilmeksizin salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen tüm firmalar başvuruda bulunabilecek.

Virüsten etkilenen işletmeler için bankalardan kredi desteği

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için "İşe Devam Kredi Desteği"ni hayata geçireceğini duyurdu.

3 kamu bankasından yapılan ortak açıklamaya göre, küresel ölçekte yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank yeni finansal destek adımlarını devreye aldı.

Sorumluluk bilincinde hareket ederek birlikte çalışmak, bu sürecin en kısa süre içerisinde aşılmasına imkan verecek. Bu kapsamda 3 kamu bankası tarafından başta KOBİ'ler olmak üzere kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için "İşe Devam Kredi Desteği" hayata geçirilecek.

Kredi şartları

Açıklamaya göre, söz konusu destek için herhangi bir sektör ayrımı gözetilmeksizin salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen tüm firmalar başvuruda bulunabilecek.

Kredi desteğini kullanacak firmalar için şubat ayı sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları ön koşulu aranacak.

Teminat eksiği bulunan firmaların krediye erişimi için Hazine Destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti de sağlanabilecek. Kredi desteği, 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı olacak.

Bankalar, bugünden itibaren talepleri kabul etmeye başlayacak.

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ALBAYRAK: ŞARTIMIZ İSTİHDAMIN KORUNMASI OLACAK

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, kamu bankalarımız ve katılım finans kuruluşlarımızla; tüm sektörlerimiz, tüm firmalarımız için “İş’e Devam Desteği” başlatıyoruz. Hazine destekli KGF kefaleti sağlanan bu destek için şartımız istihdamın korunması olacak." dedi.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
kobi, kamu bankası,

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Okuyucu Yorumları 44 yorum
sadece söylenti anlattıkları gibi değildir gidin bakalım kaç kişi alabilecek bankalarda bu fırsatı değerlendiriyor yine malı mülkü olana verecekler
büyük esnaflar batmaz küçük esnafları çare bulun
büyık esnaf büyük esnaf senin o büyük esnaf dediğin adam kaç kişiye ekmek veriyor kaç ailenın karnı doyuyor biliyormusun !!
yahu şu işi ilk önce bankalarla paylaşın alt yapı hazır olsun ondan sonra duyurun. burda duyurulduktan sonra uygulama hayata geçene kadar her gün müşteri bankaya geliyor. tek seferde iş bitecekken 3 defa geliyor. bu nasıl virüs tedbiri? bankalar müşteri doldu. bütün bankacıları riske atıyorsunuz
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