Vitrinlerden akıllı telefonlar indi yerine onlar geldi! Depremden sonra satışlar arttı... 150 TL'ye bile var 'Bir hafta boyunca...'

Deprem felaketi her vatandaşı derinden etkilerken özellikle depremlerden sonra deprem bölgesindeki vatandaşların akıllı telefonlarının şarjının hızla tükenmesi bazı sorunlara yol açtı. Akıllı telefonların şarjları bilindiği üzere 4G,5G ve sürekli internet bağlantısı gibi hızlı şarj bitiren uygulamalar sebebiyle kısa sürede tükeniyor. Özellikle depremde enkaz altında kalan vatandaşların acil yardım servisleri ile iletişimlerinin, telefonların şarjlarının kısa sürede bitmesi nedeniyle kesilmesi gibi sorunlar vatandaşları şarjı daha uzun süre giden cep telefonlarına yönlendirdi. Karabük'te cep telefonu satışı, tamiri ve teknik servisi hizmeti veren Tolga Ergül, tuşlu telefon satışlarında artış olduğunu aktardı.

"TUŞLU TELEFONLARDAKİ SATIŞLAR CİDDİ ANLAMDA ARTTI"

Ergül, "Yakın zamanda telefon satışları arttı, özellikle tuşlu telefonlardaki satışlar ciddi anlamda arttı. Bunun sebebi de deprem bölgesinde insanların telefonlarını göçük altında unutmaları, kaybetmeleri, ekranlarının kırılmaları ya da şarj konusunda ciddi sorunlar yaşamaları oldu. İnsanlar genelde tuşlu telefon istiyor, şarjları daha uzun gittiği için. Kırıldığında yedek parçası konusunda daha çabuk parça ihtiyacı karşılandığı, tamiri daha çabuk olduğu için şuanda genelde tuşlu telefonlar satıyoruz" dedi.

ŞARJLARI BİR HAFTAYA KADAR GİDİYOR

En kaliteli akıllı telefonun şarjının hiç ellenmediği taktirde en fazla 2 gün gittiğini aktaran Ergül, "Akıllı telefonlar 4G, 5G desteği aldığı ve internete sürekli bağlı kaldığı için şarjları bir günde bitiyor. Hiç oynamasanız, çok kaliteli bir telefonun 1.5-2 gün şarjı gidiyor ama tuşlu telefonlarda ellemediğinizde ve kurcalamadığınızda internet desteği olmadığından 3, 4, 5 gün ve hatta bir hafta gittiği görülüyor." dedi.

"İKİNCİ ELDE FİYATLAR 150-300 TL ARASI"

Ergül "İkinci el ve sıfırlarına göre değişiklik gösterebiliyor ama ortalama 400 ila 600 TL arasında sıfırlarının fiyatları var. İkinci ellerinde 150-300 TL arasında satışları mevcut" diye konuştu. (İHA)



