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Vize başvurularında 'randevu' krizi! Karaborsaya düştü: "3 bin euro isteyen var, kim ne tutturursa" Uzman isimden çok kritik uyarı

Yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşların en büyük problemlerinden biri vize. Artan ret oranlarına bir de randevu krizi eklendi. Randevu almak giderek zorlaşırken, aracı firmalar da bu durumu fırsata çevirdi. Aracı firmalar randevu almak isteyen vatandaşlardan 500 ila 3 bin euro talep ediyor. Konuyla ilgili olarak konuşan uzman isim "Kim ne tutturursa bunun maalesef hiçbir kontrolü yok" diyerek vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu. İşte tüm detaylar...

Vize başvurularında 'randevu' krizi! Karaborsaya düştü: "3 bin euro isteyen var, kim ne tutturursa" Uzman isimden çok kritik uyarı
Melih Kadir Yılmaz

Türkiye'de gündemde olan sorunlardan biri de vize sorunu. Son zamanlarda artan ret oranları vize başvurusu yapacakları kara kara düşündürürken, randevu almak da bir hayli zorlaştı. Bu durumu fırsat bilenler ise vize randevusu almayı kazanç kapısı haline getirmiş durumda.

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"EN ÖNEMLİ SORUN VİZE RANDEVUSU"

Canan Yıldırım Girgin'in haberine göre; bir firmanın genel müdürlüğünü yapan Orhan İşçil konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"En önemli sorun vize randevusu. Vize retlerini geçtik vize randevusu almak bile çok zor. Böyle yoğun dönemlerde fırsatçılar ortaya çıkıyor" dedi.

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"RANDEVULARI ZATEN PARAYA ÇEVİRDİLER"

Bir vatandaş ise, "Randevuları zaten paraya çevirdiler. Önceden randevular bedavaydı ama şimdi onu paraya çevirdikleri halde alamıyoruz para da veriyoruz üstüne ama alamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Randevu ve ret sıkıntılarının yanı sıra bir de bazı ülkeler başvuru kotasını düşürdü. Açılan randevular ise saniyeler içinde tükeniyor. Vatandaşlar randevu alabilmek için günlerce bilgisayar ekranının başında bekliyor. Beklemek istemeyenler ise aracılara yöneliyor. Bazı aracıların istedikleri rakamlar ise dudak uçuklatıyor. Bazı aracılar 500-700 hatta bin euro talep ediyor.

"3 BİN EUROLAR VAR, KİM NE TUTTURURSA"

Bu konuya ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Orhan İşçil, "3 bin eurolar var kim ne tutturursa bunun maalesef hiçbir kontrolü yok kesinlikle vatandaşlarımız sosyal medyadan gördükleri reklamlara inanmasınlar. Sonrasında maalesef randevunuz oluşmadı deyip kapı duvar olabilir" ifadelerini kullandı.

UZMANLARDAN VİZE UYARISI: "VADETTİKLERİ ŞEYLER GERÇEK DEĞİL"

Sektör temsilcileri ise "Vize alabilmek için yetkili firmalara başvurun" uyarısında bulunuyor. İşcil "Yurt dışı tatil programları varsa seyahat acentalarıyla TÜRSAB'a kayıtlı olan acentalarla çalışmaya çok dikkat etsinler. Vize şirketleri inanılmaz derecede arttı ve verdikleri hizmetin hiçbir kontrolü maalesef hiçbir kurum tarafından yapılmıyor. Bu şirketlerin kim olduğu belli değil nasıl randevu aldıkları belli değil vadettikleri şeyler gerçek değil" dedi.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Vize başvuru randevu
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