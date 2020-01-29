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"Vodafone Business Dijitalleşme Tırı" Türkiye turunu tamamladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2020 11:13 | Son Güncelleme

İstanbul'da bulunan teknoloji üssü İTÜ Vodafone Future Lab'de sunduğu dijital teknoloji çözümlerini Vodafone Business Dijitalleşme Tırı ile Türkiye'nin diğer şehirlerindeki işletmelerle de buluşturdu - Adana, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Kayseri, Antalya, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve İstanbul'da toplanan elektronik atıktan elde edilen gelirle Gaziantep ve Adana'da 10'ar bilgisayarlı iki kodlama sınıfı kurulacak

İSTANBUL (AA) - Dijital teknoloji çözümlerini Türkiye'yi dolaşarak işletmelere ulaştıran, bu kapsamda 12 şehri gezen Vodafone Business Dijitalleşme Tırı, 3 ay önce Adana'dan başladığı Türkiye turunu İstanbul'da tamamladı.

Vodafone'dan yapılan yazılı açıklamaya göre şirket, İstanbul'da bulunan teknoloji üssü İTÜ Vodafone Future Lab'de sunduğu dijital teknoloji çözümlerini Vodafone Business Dijitalleşme Tırı ile Türkiye'nin diğer şehirlerindeki işletmelerle de buluşturdu.

Türkiye genelinde, 8 bin kilometrenin üzerinde yol yapan tır, bu süreçte 10 bini aşkın kişiye ulaştı.

Red Kontrol, Dijital Tarım İstasyonu, Metro Ethernet, Araç ve Motor Takip gibi toplam 20 dijital çözümün sergilendiği Vodafone Business Dijitalleşme Tırı'nın Adana, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Kayseri, Antalya, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve İstanbul'da topladığı ve lisanslı geri dönüşüm firması Akademi Çevre tarafından geri dönüştürülen yüzlerce kilo elektronik atıktan elde edilen gelirle Gaziantep ve Adana’da 10'ar bilgisayarlı iki kodlama sınıfı kurulacak.

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği iş birliği ile yürütülen "Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında hayata geçirilecek kodlama sınıflarında civar bölgelerdeki tüm çocuklar eğitim alabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, KOBİ'lerin Türkiye'de toplam işletmelerin yüzde 99,9'unu oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisinin can damarını oluşturan KOBİ'lerin, hemen her işleyişin sil baştan yazıldığı geleceğe hazırlıklı olmak için acil adımlar atması gerekiyor. Vodafone olarak, KOBİ'lerimizi geleceğin dijital dünyasına hazırlamak amacıyla yıllardır Anadolu'yu geziyoruz. #dijitalleşmeyolunda toplam 12 şehri gezdik.

Belediyelerden üniversitelere, sanayiden medya şirketlerine kadar farklı pek çok alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara dijital çözümlerimizi sunduk ve yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Vodafone Business olarak, işletmelerin ihtiyaçlarını yakından takip edip onlara özel çözümler üreterek dijitalleşme süreçlerine en hızlı şekilde destek olmaya devam edeceğiz."

Şahin, Türkiye'de 2025 yılına kadar toplam sera gazı salımını yüzde 50 azaltmayı, tüm şebekeyi yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan enerjilendirmeyi ve elektronik atıkların yüzde 100'ünün geri dönüştürülmesini hedeflediklerini bildirdi.

Türkiye'de çevreyi korumaya yönelik önemli projeler yaptıklarını aktaran Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçtiğimiz yıl Vodafone Türkiye çalışanlarının topladığı elektronik atıkların geri dönüştürülmesinden elde edilen gelirle Mardin Sakarya Aycan Çaltekin İlkokulu ile Samsun İlkadım Kubilay İlkokulu'nda 10'ar bilgisayarlı iki kodlama sınıfı açıldı. Bu misyonumuzu Vodafone Business Dijitalleşme Tırı'na da yükledik.

Gittiğimiz her ilde çok büyük ilgi gördük. Gittiğimiz şehirlerde elektronik atık da topladık. Topladığımız e-atıkların geri dönüşümünden elde edilen gelirle de Gaziantep ve Adana'da çocukların eğitim alabileceği bir kodlama sınıfı açacak olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Vodafone olarak, herkes için daha iyi bir gelecek hedefiyle sürdürülebilirlik alanında değer katan çalışmalar yapmaya devam edeceğiz."

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İTÜ Vodafone Future Lab, Vodafone Business Dijitalleşme Tırı,

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