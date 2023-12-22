Vodafone CEO'su Engin Aksoy "Bu hızla 2050 yılını bulur" diyerek anlattı: Buraya bir operatör yatırım yapacak zaten denilerek önümüz kesiliyor

Vodafone Türkiye'nin tarafından hazırlanan ve Türkiye'nin dijitalleşme vizyonu ve elektronik haberleşme sektörü stratejisine yönelik önerilerden oluşan rapor düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı.

“YATIRIMLARIMIZIN REEL DEĞERİ 157,6 MİLYAR TL’Yİ AŞTI”

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, şirketin Türkiye’de faaliyet gösterdiği 17 yılda sergilediği performans hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Ülkemizin ve sektörümüzün geleceğine duyduğumuz güvenle yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Son 17 yılda yaptığımız yatırımın reel değeri 157,6 milyar TL’yi aştı. Bu süreçte Vodafone’un gerçekleştirdiği toplam yatırım, Türkiye’nin çektiği yabancı yatırımın yüzde 4,6’sına denk geliyor. Vodafone ekosistemi olarak, sadece 2022-2023 mali yılında Türkiye GSYH’sine 68 milyar TL’lik katkı sağladık. Vodafone’da yaratılan her 1 TL’lik katma değer, Türkiye ekonomisinde yaklaşık 2,3 TL’lik katma değer yaratıyor. Vodafone ekosisteminin GSYH katkısı, Türkiye’deki 45 ilin GSYH’sinin üzerinde. Operasyonlarımız, Türkiye’de 112 bin kişilik istihdam yaratılmasına imkân sağlıyor. Vodafone Holding bünyesindeki her 1 kişilik istihdam, Türkiye ekonomisinde 38 kişilik istihdam yaratıyor. Vodafone sayesinde oluşan istihdam, Türkiye’deki 32 ilin toplam sigortalı çalışan sayısından fazla. Yatırımlarımızla ülkemizin dijitalleşmesine ve uluslararası rekabet gücünün artmasına katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz"

"BU HIZLA 2050 YILINI BULUR"

Tüm hanelere fiber götürülmesinin mevcut yatırım hızıyla 2050’yi bulacağını söyleyen Aksoy, “Bu vizyonla oluşturulacak stratejide altyapı kurulumlarının kolaylaştırılmasının önü açılarak dijitalleşmenin getireceği ekonomik büyüme ve katma değerin ortaya çıkarılması ülkemizin menfaatine olacak. Bu kapsamda önemli konulardan biri de fiberin yaygınlaştırılmasının önceliklendirilmesi. Fiber yatırımı tek şirkete bırakılacak bir iş değil, tüm hanelere fiber götürülmesi mevcut yatırım hızıyla 2050’yi bulacak. Bunun için altyapı kurulum mevzuatının iyileştirilmesi, fiber altyapı kurulumunun hızlandırılması ve fibere erişim konusunda rekabetin sağlanması amacıyla ortak altyapı şirketi dahil farklı modellerin değerlendirilmesi, fibere erişim koşullarının sektördeki tüm oyuncuların adil fiyat ve hizmet kalitesi seviyesinde hizmet sunmasını sağlayacak düzeye getirilmesi gerekiyor. Dünyada fiber konusunda rekabetin sağlanması için yerleşik işletmecinin yapısal ayrışması ve ortak altyapı şirketi gibi modeller uygulanıyor. Örneğin İngiltere’de British Telekom yapısal ayrışma ile altyapı ve hizmet sunumu için iki ayrı şirket haline getirildi. Openreach adlı altyapı şirketi tüm operatörlere fiber altyapı kurup kiralıyor. Aynı zamanda sektörde özel girişim olarak Cityfibre adında farklı bir altyapı şirketi kurulmuş olup Openreach ile rekabet halinde fiber altyapı kuruyor. Ülkemizde de bu gibi rekabetin önünü açacak uygulamalara ihtiyaç olduğunun altını çizmek isterim. 2026’da süresi bitecek olan ve gündeme gelen sabit altyapı uzatma süreci, bu modellerin uygulamaya alınması için önemli bir fırsat sunmaktadır” ifadelerini kullandı.

"BİZE YATIRIM YAPMAYIN DENİYOR"

Aksoy, "Biz hiçbir yere yatırım yapamıyoruz. Fiber olan yerleri geçtik, olmayan yerlere dahi yatırım yapamıyoruz. Başvurularımızı yapıyoruz ancak yine de yapamıyoruz. Başvurulardan 18 ayı geçen durumlar var. Buraya bir operatör yatırım yapacak zaten denilerek önümüz kesiliyor. Bize yapmayın deniliyor. Burada yalnızca bir şirketi eleştirmiyoruz. Kamu politikasını eleştiriyoruz. Bir şirket her yere fiber götürecek kapasiteye sahip olamaz. Ortak altyapı için yatırım yapmak istiyoruz" dedi.

"YATIRIM YAPMAYA HAZIRIZ"

Fiber konusunun memleket meselesi olduğunu ve diğer yatırımların da ülkeden gitmesine sebep olan bir eksiklik olduğuna vurgu yapan Engin Aksoy, "Bu konuda yatırım yapmaya da sermaye getirmeye de hazırız. Bizim de bu konuda sesimizin duyulmasına ihtiyacımız var. Biz Türkiye olarak bu tür altyapıları kuran ülkelerin gerisinde kalıyoruz. Örneğin İngiltere’de British Telekom yapısal ayrışma ile altyapı ve hizmet sunumu için iki ayrı şirket haline getirildi. Openreach adlı altyapı şirketi tüm operatörlere fiber altyapı kurup kiralıyor. Aynı zamanda sektörde özel girişim olarak Cityfibre adında farklı bir altyapı şirketi kurulmuş olup Openreach ile rekabet halinde fiber altyapı kuruyor. Ülkemizde de bu gibi rekabetin önünü açacak uygulamalara ihtiyaç olduğunun altını çizmek isterim. 2026’da süresi bitecek olan ve gündeme gelen sabit altyapı uzatma süreci, bu modellerin uygulamaya alınması için önemli bir fırsat sunmaktadır” açıklamasını yaptı.

"OPERATÖRLERİN İNSİYATİFİNE KALMAMALI"

Toplantıda konuşma yapan İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel de, "5G konusunda Her şey operatörlerin insiyatifine bırakılmamalı. Operatörler anlaşamıyor, bir tanesi istemiyor diye onun isteyeceği tarih beklenmemeli. Devletler, kamu bunun için var. Üst akılın bu duruma el koyarak ülkenin geleceği için bu geçişin takvimini belirlemesi lazım. Fiber konusunda 2016’da gerçekleştirilen toplantıda Altyapıyı Türk Telekom yapsın siz de aranızda hesaplaşarak ortak altyapı olarak kullanırsınız denildi. Biz de kabul ettik ancak teorideki bu iş pratikte gerçekleştirilemedi. Daha sonra Cumhurbaşkanımız yeter artık bu ülkenin fibere ihtiyacı var bir ortak altyapı şirketi kurulsun dedi ancak bir ihale gerçekleşmedi" şeklinde konuştu.





