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Volkanik dağın eteklerinden toplayarak hazırlıyor: Tanesi bin lira

23.05.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle 8 yıl önce Mardin'e göç eden 65 yaşındaki Sabah Kasım Gargüli, 28 yıl boyunca arkeologların yanında çalışarak öğrendiği taş işlemeciliği mesleğini Türkiye'de sürdürüyor. Diyarbakır'daki sönmüş volkanik Karacadağ'ın eteklerinden topladığı taşlara Asur tabletlerini işleyen Gargüli, ortaya çıkardığı çalışmalarla beğeni topluyor.

Volkanik dağın eteklerinden toplayarak hazırlıyor: Tanesi bin lira

Suriye'deki iç savaşın ardından eşi ve kızıyla yaşadığı Amuda kentinden göç ederek, Mardin'e 8 yıl önce yerleşen Sabah Kasım Garguli, 28 yıl boyunca arkeologların yanında restorasyon işlerinde çalışarak öğrendiği taş işlemeciliğini sürdürüyor. Gargüli, Diyarbakır, Mardin ile Şanlıurfa il sınırlarının kesiştiği noktada yer alan 1957 rakımlı sönmüş volkanik Karacadağ'ın eteklerinden topladığı bazalt taşlara Asur tabletlerini işliyor.

Bir tableti yaklaşık 10 günde tamamladığını söyleyen Gargüli, ürünlerini 700 ile 1000 TL arasında değişen fiyatlara sattığını söyledi.

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BİRİNİ HAZIRLAMAK 10 GÜN SÜRÜYOR

Mardin'de kurduğu atölyede gençlere bu mesleği öğretmek istediğini anlatan Gargüli, "Diyarbakır'dan getirttiğim Karacadağ'ın volkanik bazalt taşlarından, Asur dönemine ait tabletlerin replikasını üretiyorum. Her tablet, yaklaşık 1 hafta veya 10 günümü alıyor. Tamamını el emeği, göz nuruyla yapıyorum. Yaptığım ürünleri, verdiğim emeğe göre 700 veya 1000 TL'den satıyorum. Mesela bir tabletin üzerinde, Asur savaşçısı var ve at üstündeyken ok atıyor. Diyarbakır bazalt taşı, çok sert bir taş. Bu sanatı gençlere de öğretmek istiyorum. Bana böyle bir imkan verilirse sevinirim. Bu sanatın kaybolmasını istemiyorum. Eğer yetkililer bana imkan sunarsa, her sene 20 genç yetiştirebilirim" dedi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
suriye Mardin
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