VW Almanya'daki yatırımlarını artırıyor

Şirket elektrikli araçlar dahil çok sayıda yeni modeli Almanya’da üretme kararı aldı.Alman otomotiv devi Volkswagen (VW), önümüzdeki beş yıl içinde Almanya'daki fabrikalarına yaklaşık 20 milyar euro yatırım yapacak. Denetleme Kurulu'nca cuma günü onaylanan VW yatırım planlamasına göre Hannover-Wolfsburg merkezli şirket bazı yeni modellerinin üretimini de Almanya'daki tesislerinde gerçekleştirecek.

İşyeri İşçi Temsilciliği'nden yapılan açıklamada ise sadece şirketin Wolfsburg'daki ana fabrikasına üç milyar euro'dan fazla yatırım yapılacağı belirtildi. Yapılan açıklamada, Tiguan SUV modelinin daha küçük boyutlardaki yenisi ve Çin'de üretilen Tayron modeline benzer yeni bir büyük SUV modelinin de Wolfsburg'daki tesislerde üretileceği kaydedildi. Açıklamaya göre, Volkswagen ayrıca Golf ana modelinin tüm varyantlarını grup merkezinde bir araya getirecek.

Akülü araç gelişimine büyük yatırım

Yapılan açıklamaya göre şirketin 20 milyar euro'luk yatırımından en büyük payı yaklaşık 4,5 milyar euro ile hafif ticari araçlar alacak. Bu meblağ sadece Hannover'deki merkez tesislere değil, Polonya'daki üretim merkezleri ve Ford ile iş birliğinin genişletilmesine de aktarılacak.