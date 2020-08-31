Warren Buffett, 5 Japon ticaret devine yatırım yaptı

Ünlü yatırımcı Warren Buffett’ın şirketi Berkshire Hathaway, Japonya’nın en büyük beş ticaret şirketine birden yatırım yaptı. Buffett, her bir şirketten yüzde beş hisse aldı. Ünlü yatırımcının bu şirketlerdeki hisselerinin değeri ise 6 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Dünyanın önde gelen yatırımcılarından Warren Buffett’ın CEO’su olduğu Berkshire Hathaway yeni yatırımlarını paylaştı.

Buffett, Japonya merkezli beş ticaret şirketinden hisse aldıklarını duyurdu. Ülkenin en büyük ticaret şirketlerinin yüzde 5 hissesi Berkshire Hathaway’in kontrolüne geçti.

ŞİRKETLERDEKİ HİSSELERİNİN DEĞERİ 6 MİLYAR DOLAR

Bu adım Buffett’ın ABD pazarından biraz uzaklaşma çabası olarak yorumlandı. Buffett’ın yatırım yaptığı Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui ve Sumitomo şirketlerinin hisseleri haberin yayılmasından sonra yüzde 5 ile yüzde 12 arasında değer kazandı. Ünlü yatırımcının bu şirketlerdeki hisselerinin değeri ise 6 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

1 YIL BOYUNCA ALDI

Toplamda 12 aylık bir sürede gerçekleştirilen yatırımın duyurusu Buffett’ın 90. yaş gününde açıklandı.

Ayrıca Berkshire Hathaway’in gelecek dönemde şirketlerdeki payını yüzde 10’a kadar çıkartabileceği ifade edildi. Koronavirüs nedeniyle 73 yılın en büyük zararını açıklayan Buffett’ın ABD merkezli yatırımlarını çeşitlendirdiği ifade edildi.

Berkshire Hathaway’in en büyük yatırımı ABD merkezli teknoloji şirketi Apple’da bulunuyor.

