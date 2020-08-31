Webhelp Türkiye CEO'su Tarakçı, Fransız devin üst yönetimine atandı

Dünya genelinde 35’i aşkın ülkede, 1.5 milyar Euro geliriyle sektöründe lider Webhelp’in, Türkiye ve Ürdün CEO’su Metin Tarakçı, 1000’in üzerinde markaya müşteri deneyimi yaşatan ve dünya devlerinden biri olan şirketin kaptan köşküne girdi. Tarakçı, dış kaynak hizmetinde Avrupa’nın en büyük, dünyanın da sayılı şirketleri arasında gösterilen Fransız devi Webhelp Grup’un İcra Kurulu Üyesi olarak atandı. Tarakçı’nın Webhelp’in kaptan köşküne girmesiyle birlikte ilk kez bir Türk yönetici, dış kaynak hizmeti alanında uluslararası bir şirketin üst yönetimine atanmış oldu.

140'TAN FAZLA LOKASYONDA FAALİYET GÖSTERİYOR

Bu görevi Türkiye ve sektörü adına gururla sürdüreceğini söyleyen ve Webhelp’in 60 binin üzerinde çalışanıyla 140’tan fazla lokasyonda faaliyet gösterdiğini dile getiren Tarakçı, “Bu göreve gelmem benim ve şirketim adına önemli olduğu kadar ülkemiz için de gurur verici. Türk yöneticiler son yıllarda uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketlerin üst yönetimlerine girerek, başarı elde ettiler. Şirketimizin faaliyetlerini büyüterek stratejilerini belirleyen ekipte yer almaktan ve Webhelp Türkiye olarak, hızlı karar alma, kriz yönetme, büyüme ve çevik olma konularındaki deneyimlerimizi global bir platformda paylaşma fırsatı bulmaktan mutluluk duyuyorum” diye konuştu.