FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Xiaomi elektrikli SUV serisi SkyNomad'ı tanıttı

Xiaomi, Kunlun Platformu üzerine geliştirdiği elektrikli SUV serisi Xiaomi SkyNomad'ı tanıttı.

Xiaomi elektrikli SUV serisi SkyNomad'ı tanıttı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, düzenlenen Xiaomi SkyNomad Teknoloji Lansmanı kapsamında tanıtılan Xiaomi SkyNomad, geniş iç mekanı, düz kabin zemini ve farklı ihtiyaçlara göre düzenlenebilen koltuk yapısıyla geliştirildi.

İki modelden oluşan seri, Xiaomi Kunlun HyperRange, Xiaomi Armor Scale Batarya ve Xiaomi Kunlun Total Safety teknolojileriyle destekleniyor.

Xiaomi SkyNomad Serisi, 7 koltuklu uzatılmış menzilli SUV modeli N90 Max ile 5 koltuklu dört tekerlekten çekişli (AWD) uzatılmış menzilli SUV modeli N70 Max olmak üzere iki modelden oluşuyor.

Serinin Çin'deki ön satış fiyatları, N90 Max için 299 bin 900 yuan, N70 Max için 259 bin 900 yuan olarak belirlendi.

Geleneksel büyük SUV modellerinde önce dış tasarım, güç aktarma sistemi ve şasi şekillendirilirken iç mekan bu tercihlerin ardından kalan alana göre oluşturuluyor. SkyNomad'da ise öncelik kullanıcıların ihtiyaç duyduğu yaşam alanına veriliyor ve tasarım bu ihtiyaca göre şekilleniyor.

Aracın elektrikli kapıları dokunmatik kontrol veya sesli komutla açılabiliyor. Yaklaşık 90 derece açılabilen arka kapılar araca iniş ve binişi kolaylaştırırken, yapay zeka destekli 360 derece çarpışma önleme sistemi kapılar açılırken çevredeki engelleri algılıyor. İkinci ve üçüncü sıra için sunulan gizlilik perdeleri ile opsiyonel elektrikli yan basamak da kullanım kolaylığı sağlıyor.

Konut iç mekan tasarımından ilham alan SkyNomad'ın kabininde geniş orta konsol, iki kollu direksiyon simidi, gizli hava kanalları ve 27 vatlık hızlı şarj destekli aksesuar bağlantısı yer alıyor.

Ön ve ikinci sıra koltuklar 12 katmanlı yapısıyla geliştirilirken, ön koltuklarda standart olarak 16 noktalı masaj, havalandırma ve ısıtma özellikleri bulunuyor. Donanım seviyesine göre 4 adede kadar Zero Gravity koltuk seçeneği sunuluyor.

Seride klasik 'volkan grisi' renginin yanı sıra 'dağ yeşili' ve 'vadi mavisi' dış renk seçenekleri, iç mekanda ise 'krem bej' ve 'mocha kahvesi' renk alternatifleri yer alıyor.

Xiaomi Kunlun Platformu, kabin içindeki yapısal bileşenlerin kapladığı alanı azaltmak amacıyla geliştirildi. Platformun yerleşim mimarisi sayesinde ön bölümdeki sistemler daha kompakt konumlandırılırken, arka süspansiyon ve elektrikli aktarma organları iç mekan hacmini artıracak şekilde tasarlandı. Bu mimari, ön koltuklardan bagaj bölümüne kadar uzanan düz zemin yapısını mümkün kıldı.

N90 Max, toplam 2 bin 760 milimetre yaşam alanı ve 1,55 metreye ulaşan ikinci sıra diz mesafesi sunuyor. Araç, yedi yolcuyla birlikte yaklaşık 50 santimetre çapında yedi valizi taşıyabiliyor. Ultimate Storage Mode etkinleştirildiğinde bagaj hacmi 1831 litreye ulaşıyor, kabinde 34 farklı saklama alanı bulunuyor.

Ön koltuklardan bagaj bölümüne kadar uzanan yaklaşık 3 metre uzunluğundaki düz zemin, geleneksel SUV modellerindeki basamaklı zemin tasarımını ortadan kaldırıyor. Uzun koltuk rayları sayesinde ikinci ve üçüncü sıra koltuklar geniş hareket alanı sunarken, hareketli orta konsolda 50 vatlık kablosuz şarj, 9 litrelik kompresörlü buzdolabı, çift USB-C bağlantısı ve ek saklama alanları yer alıyor. İsteğe bağlı dönebilen ön koltuklar da bulunuyor.

Xiaomi Kunlun Total Safety yaklaşımı, gövde yapısı, batarya, hava yastıkları ve iç mekan güvenliğini kapsıyor. N90 Max'in gövdesinin yüzde 90,4'ü yüksek dayanımlı çelik ve alüminyum alaşımdan oluşuyor. Kritik noktalarda 2.200 MPa ultra yüksek dayanımlı çelik kullanılıyor.

N90 Max, üç sıra boyunca koruma sağlayan 12 hava yastığını standart olarak sunuyor. Şirketin geliştirdiği Xiaomi Armor Scale Batarya, çok katmanlı yapısal koruma ve termal güvenlik çözümleriyle darbelere ve yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklılık sağlıyor. Araç ayrıca elektrik kesintisinde mekanik olarak açılabilen kapı sistemi, üçüncü sıra yolcuları için acil çıkış çözümleri ve su baskını senaryolarına yönelik önlemlerle donatılıyor.

SkyNomad'ın dijital kokpiti, Snapdragon 8 Gen 3 Mobil Platformu üzerine kurulu elektronik mimariyle çalışıyor. Çift 5G ve Wi-Fi 7 desteği sunan araçta, altı ekran arasında içerik paylaşımı yapılabiliyor. Araçta 25 hoparlörlü ses sistemi ve arka bölümde 6,9 inç kontrol ekranı yer alıyor. Yapay zeka destekli dijital asistan Hyper XiaoAi, tek bir sesli komutla koltuk düzeni, klima ve aydınlatma gibi fonksiyonları kontrol edebiliyor.

Araçta LiDAR, 4D milimetre dalga radarı ve kameralar bulunuyor. N90 Serisi, arka LiDAR sensörüyle park sırasında engelleri algılayabiliyor. Xiaomi'nin HAD sürüş destek sistemi ve XLA mimarisi, sesli komutlarla çeşitli sürüş fonksiyonlarını destekliyor.

SkyNomad, büyük kapasiteli batarya ile uzatılmış menzil teknolojisini bir araya getiren Kunlun HyperRange sistemiyle geliştirildi. Batarya kapasitesi versiyona göre 52 kilovatsaat ile 76 kilovatsaat arasında değişiyor. CLTC verilerine göre N70 Max tamamen elektrikli kullanımda 505 kilometreye, N90 Max ise 464 kilometreye kadar menzil sunuyor. Yakıt deposuyla birlikte N90 Max'in toplam menzili 1.705 kilometreye ulaşıyor.

N90 Max, Xiaomi SU7 ve YU7 modellerinden aktarılan şasi altyapısını kullanıyor. Çift salıncaklı ön süspansiyon, çok bağlantılı arka süspansiyon ve ayarlanabilir havalı süspansiyon sistemiyle donatılan aracın çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemi 310 kilovat maksimum güç üretiyor. Yaklaşık 5,3 metre uzunluğundaki aracın dönüş çapı 5,95 metre olarak belirlendi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fındıktan ilham alıp kabak çekirdeğinden üretti, yurt dışından talep geldiFındıktan ilham alıp kabak çekirdeğinden üretti, yurt dışından talep geldi
Et ürünlerinde sakatat, salçada gıda boyası... Bakanlık yeni taklit ve tağşiş listesini açıkladıEt ürünlerinde sakatat, salçada gıda boyası... Bakanlık yeni taklit ve tağşiş listesini açıkladı

Anahtar Kelimeler:
Xiaomi araba
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı

Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı

Sosyal medyadan duyurdu! CHP'ye geri döndü

Sosyal medyadan duyurdu! CHP'ye geri döndü

Beşiktaş Midtjylland'ı geçti! Italiano tarihe geçti

Beşiktaş Midtjylland'ı geçti! Italiano tarihe geçti

Ece Erken 'yasak aşk' iddiasıyla gündemde! Savunması gündemde

Ece Erken 'yasak aşk' iddiasıyla gündemde! Savunması gündemde

Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 23 bin 522 TL

Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 23 bin 522 TL

1,72 milyar dolarlık imza! Araç muayenesinde yeni dönem için geri sayım başladı

1,72 milyar dolarlık imza! Araç muayenesinde yeni dönem için geri sayım başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.