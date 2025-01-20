Ya Ocak sonu ya Şubat başı | Emeklinin maaş farkı ne zaman hesaplara yatacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü Meclis'te

Emekli maaş zamları belli oldu, şimdi de zamlı maaşların ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Milyonlarca emekli, 2025 zamlı maaşlarını almak için adeta gün sayıyor. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 liraya yükselmesi sonrası gözler artık Meclis'e çevrilmiş durumda. Yaklaşık 3.9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi "Emeklinin maaş farkı ne zaman hesaplara yatacak?" sorusuna yanıt ararken, Meclis'e gelecek kanun teklifinin yasalaştıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

MECLİS NE ZAMAN TOPLANACAK?

Milyonlarca emekli gözünü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'a dikmiş durumda. 28 Ocak'ta toplanacak Genel Kurul için geri sayıma geçilirken, emeklinin gözü kulağı Ankara'da olacak.

İLK GÜNDEM MADDESİ: EN DÜŞÜK MEKLİ MAAŞI

TBMM Genel Kurul'un ilk gündem maddesi ise en düşük emekli aylığının yükseltilmesini içeren kanun teklifi olacak. Teklife göre en düşük emekli aylığı 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilecek ve işverene verilen asgari ücret desteği 700 liradan bin liraya çıkarılacak.

EMEKLİNİN MAAŞ FARKI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

En düşük emekli maaşıyla ilgili hazırlanacak kanun teklifinin Ocak ayı sona ermeden görüşülüp kabul edildikten sonra yasalaşması bekleniyor. Ancak sarkma ihtimali durumunda düzenleme, şubat ayının ilk günlerinde yasalaşacak.

Böylece maaş farkları en geç şubatın ilk haftası yaklaşık 3,9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin hesaplarına yatacak.

Ayrıca emeklilerin maaş farklarını alabilmesi için teklifin Resmi Gazete'de de yayımlanarak yürürlüğe girmesi gerekiyor.