Yabancı bankalardan Merkez Bankası yorumu: "Düşük faizi..."

Morgan Stanley ve HSBC, Hafize Gaye Erkan'ın görevden affını talep etmesi ve Merkez Bankası Başkanlığı'na Fatih Karahan'ın getirilmesine ilişkin değerlendirme yaptı. Gözler haftanın ilk piyasa gününe çevrilmişken iki banka da değişikliğin para politikasını etkilemeyeceğini belirtti.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, İngiltere merkezli HSBC bankasının analizinde, görev değişiminin para politikası üzerinde değişikliğe yol açmasının beklenmediği, MB’nin sıkılaştırma sürecinin geçen ay sona erdiğinin düşünüldüğü, yıl boyunca politika faizinin sabit kalmasının beklendiği ifade edildi.

Notta, HSBC’nin Türkiye'nin enflasyon görünümüne ilişkin riskleri görmeye devam ettiği ve manşet enflasyonun bu yıl sonuna kadar TCMB'nin yüzde 36'lık tahmininin üzerinde yüzde 45'e kadar ılımlı bir seviyeye gelmesini öngördüğü belirtildi.

Notta şöyle dendi:

“Yıl sonu tahmininin yukarı yönlü revize edilebileceğini düşünüyoruz. Yakın vadede piyasaların odak noktası, makro ihtiyati politika çabaları, likidite önlemleri veya potansiyel mali sıkılaştırma da dahil olmak üzere politika yapıcıların uygulamaya koyduğu diğer sıkılaştırma önlemleri olacak."

MORGAN STANLEY: DÜŞÜK FAİZ ORANLARINA YÖNELİK SİYASİ BİR TERCİHİ İŞARET ETMİYOR

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, yayımladığı notta, Karahan sonrası TCMB’nin yürüteceği para politikasına ilişkin bankanın tahminlerini paylaştı.

Yayımlanan notta, “2019 ve 2021'deki geçmiş başkan değişikliklerinden farklı olarak bu değişim, politika yönünde bir değişikliğe veya daha düşük faiz oranlarına yönelik siyasi bir tercihe işaret etmiyor” ifadeleri kullanıldı.

TCMB başkanının değişmesinin ardından para politikasının devamlılığını beklediklerini kaydeden Morgan Stanley, Merkez Bankası'nın Karahan döneminde enflasyonla mücadeleye öncelik veren geleneksel para politikası çerçevesini sürdürmesini beklediğini açıkladı.





