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Yabancı çoban istihdamından sektör umutlu

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, yabancı uyruklu çobanlar için çalışma izni başvurularının alınmaya başladığını belirterek, "İhtiyacın karşılanamadığı durumlarda, tecrübeli yabancı çobanlara çalışma izni imkanı verilmesini, nefes aldıracak bir uygulama olarak değerlendiriyoruz" ifadesini kullandı.

Yabancı çoban istihdamından sektör umutlu

Nihat Çelik açıklamasında, çoban sorununun çözümüne ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının işbirliğinde yapılan çalışmalara katkı verdiklerini hatırlattı.

Çoban sorunuyla ilgili toplantılarda, konuları enine boyuna ele aldıklarını ve çözüm önerileri paylaştıklarını aktaran Çelik, yapılan çalışmaların karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Çelik, yabancı çobanlar için çalışma izni başvurularının 12 Haziran itibarıyla alınmaya başladığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünce, 'Hayvancılık İşletmelerinde İstihdam Edilecek Çoban ve Hayvan Bakıcıları için Çalışma İzni Süreçleri' başlıklı bir kılavuz hazırlanarak, yabancı çoban istihdamında yapılacak başvuru prosedürleri ayrıntılı şekilde yayımlandı. Önceliğimiz her zaman yerli çobanlarımız olmakla birlikte, sektörümüzün sürdürülebilir olması açısından ihtiyacın karşılanamadığı durumlarda, tecrübeli yabancı çobanlara çalışma izni imkanı verilmesini çok değerli bir başlangıç ve nefes aldıracak bir uygulama olarak değerlendiriyoruz."

Türkiye'de bulunan ve en az 6 ay süreyle düzenlenmiş geçerli ikametgahı olan yabancılarla, yurt dışından Türkiye'de çalışmak için gelecek yabancılar için işletmeler tarafından çalışma izin başvurusu yapılabileceğinin bilgisini veren Çelik, başvuru yapacak işletmenin en az 200 küçükbaş hayvan varlığına sahip olması gerektiğini ve kriterlerin her bir katı için aynı işletmede en fazla 3 yabancı çobana kadar çalışma izni düzenlenebileceğini kaydetti.

Çelik, bu kapsamda hazırlanan "İşgücü Uyum Programı"nın, çoban sorununun çözümünde etkili olacağını, programın bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Çoban
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