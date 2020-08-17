Yabancı uzmanlar Merkez Bankası'ndan ne bekliyor?

Segal, “Merkez bankası, Pazartesi günü bir ay vadeli özel bir repo ihalesi açarak para piyasasındaki yukarı yönlü hareketlerin kalıcı olacağını onaylamış oldu” dedi ve bunun mevduat ve kredi faiz oranlarını yukarı çekeceğini, tasarrufu teşvik edeceğini ve kredilerin yeniden fiyatlanmasına neden olacağını söyledi.

“Zira Merkez bankası enflasyon beklentilerini değiştireceğine dair güçlü sinyaller vermedi ve faiz ile enflasyona ilişkin diğer resmi açıklamalar ile çelişmek istemeyecektir” diyen Segal, merkez bankasının piyasaların beklentilerini para piyasası işlemleriyle etkileyebileceğinin de altını çizdi.

Londra merkezli ekonomistler, faiz kararı yaklaşırken, toplantıdan çıkabilecek kararlara ilişkin beklentilerini ve yorumlarını Bloomberg HT ile paylaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Perşembe günü para politikasını değerlendirmek üzere toplanacak. Bloomberg HT Araştırma Bölümü'nün TCMB faiz kararı öncesi düzenlediği ankete katılan 17 kurumun medyan beklentisine göre, gösterge faizin Ağustos ayında değişikliğe gidilmeyerek yüzde 8.25'te bırakılması bekleniyor.

'FAİZ ORANI 100 BAZ PUAN ARTIRILARAK ÖNDEN YÜKLEMELİ FAİZ DÖNGÜSÜNE GİRİLEBİLİR'

Monex Europe FX Piyasaları Analisti Simon Harvey, TCMB’nin gelecekteki şoklarda daha fazla manevra alanına sahip olmak için faizlerde artış beklediklerini söyledi.

“Faiz oranlarını 100 baz puan artırarak TCMB’nin önden yüklemeli ve temkinli bir faiz artırımı döngüsüne girmesini bekliyoruz” diyen Harvey, TL üzerinde baskı oluşturan piyasa dengelerinin yavaş yavaş kaybolduğunu ama artması beklenen enflasyonla beraber faiz oranlarının da aynı seviyede artmasının reel faizlerin istikrarını sağlayacağını ve parasal sisteme güveni tazeleyeceğini vurguladı.

Harvey, TCMB Başkanı Murat Uysal’ın sınırlı likiditeyle bankalar arası piyasaları kullanabileceğini, böylece efektif faiz oranlarını haftalık faiz oranlarından daha yüksek tutabileceğini, fakat şu anki çerçevede bunun için sınırlı bir alan olduğunu belirtti.

Medley Advisor Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Direktörü Nigel Rendell ise faiz oranlarında bir değişikliğe gidilmeyerek 8.25’te tutulacağını düşünüyor.

Rendell, TCMB’nin ticari bankaların ucuz finansmana ulaşım yollarını zorlaştırdığını ve para politikasını “dolaylı” politikalarla daraltarak TL’yi desteklemeye çalıştığını belirtiyor. “Bu politikalar yatırımcıların güvenini kazanacak bir şey sunmuyor ve para politikasını daha opak bir hale getiriyor” diyen Rendell, bankalar için ağırlıklı fonlama maliyetinin Temmuz ortasında bu yana %7.34’ten, %9’a çıktığına da dikkat çekti.

