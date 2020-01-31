Yabancılar outlet alışverişi canlandırdı

Dünyaca ünlü markaların outlet mağazalarını İstanbul’un Avrupa Yakası’na taşıyan Venezia Mega Outlet, 2019 yılını yüzde 9’luk bir artışla, 13 milyonun üzerinde ziyaretçi sayısı ile tamamladı. Yoğun olarak Ortadoğu, Arap ülkeleri, Balkan ülkeleri, Kuzey Afrika ve Kafkas ülkelerinden ziyaretçileri ağırlayan AVM; 2020 yılı büyüme hedefini yüzde 40’a yükseltti.

Yabancı turistlerin Türkiye’ye olan ilgisi İstanbul’da yoğunlaşırken, alışveriş alışkanlıkları da ülkeye döviz girdisi sağlayarak perakende sektöründe olumlu bir etki oluşturuyor. Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Azerbaycan’dan gelen turistlerin yanı sıra Balkan ülkelerinden gelen misafirleri de ağırlayan Venezia Mega Outlet hem İstanbulluların hem de yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği outlet alışveriş merkezleri arasında yer alıyor.

Sektör ortalamasının üzerinde büyüme hedefi

Venedik konsepti ile misafirlerine farklı bir alışveriş deneyimi sunduklarını belirten Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü; son yıllarda istikrarlı bir büyüme oranı gösterdiklerini, 2020 yılında ise yüzde 40 büyüme hedeflediklerini vurguladı. Isıgöllü; “2018’de bir önceki yıla göre yüzde 70’lik büyüme gerçekleştirdik. 2019 yılında da 2018’e göre yüzde 42’lik bir büyüme yaşadık. Sektörde üst üste bu oranlarda büyümenin başka bir örneğini göremezsiniz. Yıl boyu sunduğumuz avantajlı fiyatların yanı sıra indirim panayırları düzenliyor ve son dönemde açılan 6 yeni mağazamızla da ziyaretçilerimize sunduğumuz ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyoruz. 2020’de sektörün maksimum yüzde 15 seviyelerinde büyüyeceğini, buna karşılık benimsediğimiz stratejiler doğrultusunda Venezia’nın yüzde 40 seviyelerinde bir büyüme gerçekleştireceğini öngörüyoruz” dedi.