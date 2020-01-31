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Yabancılar outlet alışverişi canlandırdı

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 13:15 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü markaların outlet mağazalarını İstanbul’un Avrupa Yakası’na taşıyan Venezia Mega Outlet, 2019 yılını yüzde 9’luk bir artışla, 13 milyonun üzerinde ziyaretçi sayısı ile tamamladı.

Yabancılar outlet alışverişi canlandırdı

Dünyaca ünlü markaların outlet mağazalarını İstanbul’un Avrupa Yakası’na taşıyan Venezia Mega Outlet, 2019 yılını yüzde 9’luk bir artışla, 13 milyonun üzerinde ziyaretçi sayısı ile tamamladı. Yoğun olarak Ortadoğu, Arap ülkeleri, Balkan ülkeleri, Kuzey Afrika ve Kafkas ülkelerinden ziyaretçileri ağırlayan AVM; 2020 yılı büyüme hedefini yüzde 40’a yükseltti.
Yabancı turistlerin Türkiye’ye olan ilgisi İstanbul’da yoğunlaşırken, alışveriş alışkanlıkları da ülkeye döviz girdisi sağlayarak perakende sektöründe olumlu bir etki oluşturuyor. Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Azerbaycan’dan gelen turistlerin yanı sıra Balkan ülkelerinden gelen misafirleri de ağırlayan Venezia Mega Outlet hem İstanbulluların hem de yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği outlet alışveriş merkezleri arasında yer alıyor.

Sektör ortalamasının üzerinde büyüme hedefi
Venedik konsepti ile misafirlerine farklı bir alışveriş deneyimi sunduklarını belirten Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü; son yıllarda istikrarlı bir büyüme oranı gösterdiklerini, 2020 yılında ise yüzde 40 büyüme hedeflediklerini vurguladı. Isıgöllü; “2018’de bir önceki yıla göre yüzde 70’lik büyüme gerçekleştirdik. 2019 yılında da 2018’e göre yüzde 42’lik bir büyüme yaşadık. Sektörde üst üste bu oranlarda büyümenin başka bir örneğini göremezsiniz. Yıl boyu sunduğumuz avantajlı fiyatların yanı sıra indirim panayırları düzenliyor ve son dönemde açılan 6 yeni mağazamızla da ziyaretçilerimize sunduğumuz ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyoruz. 2020’de sektörün maksimum yüzde 15 seviyelerinde büyüyeceğini, buna karşılık benimsediğimiz stratejiler doğrultusunda Venezia’nın yüzde 40 seviyelerinde bir büyüme gerçekleştireceğini öngörüyoruz” dedi.

Yabancı ziyaretçiler 8-10 kat daha fazla harcıyor
Alışveriş, eğlence, gastronomi ve sağlık turizmi için özellikle İstanbul’u tercih eden yabancı turistlerin etkisi, alışveriş merkezlerindeki ciro rakamlarına da yansıyor. Isıgöllü; “Outlet olmamızın verdiği avantajla, yılın 365 günü indirimli alışveriş yapma imkanı sunuyoruz. Yabancı turistler için İstanbul’da görülmesi gereken yerler arasına dahil edilmiş durumdayız. 2019 yılında yabancı ziyaretçiler tarafından gördüğümüz yoğun ilgi devam etti. Sepet ortalamasında yabancı ziyaretçilerimizin harcamaları yerli ziyaretçilerin yaklaşık 8-10 katı arasında gerçekleşiyor. Bu anlamda geçtiğimiz yıl özellikle cirosal anlamda olumlu sonuçlar aldık” diye konuştu.
Toplam cironun yarısına yakınının yabancı ziyaretçilerin alışverişlerinden sağlandığını belirten Isıgöllü sözlerine şu şekilde devam etti; “Dolayısıyla yabancı ziyaretçilerimizin sayısı ve toplam ziyaretçi adedindeki oranı arttıkça, cirolar da ciddi oranda artıyor. 2019 yılında gerçekleşen yüzde 42’lik toplam ciro artışımızın yaklaşık olarak yüzde 80’i yabancı ziyaretçilerden kaynaklandı.”

2020 AVM ve perakende sektörü açısından fırsatlarla dolu bir yıl olacak
Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısının artacağını ve bu durumun alışverişlere olumlu yansıyacağını düşündüğünü belirten Isıgöllü, “2019 yılında özellikle yabancı turistlerin yoğun ilgisi devam etti. Ziyaretçi sayılarında sektördeki durağanlığın ve düşüşün aksine, 2019 yılında bir önceki yıla göre ortalama yüzde 9’luk bir artışla, 13 milyonun biraz üzerinde bir ziyaretçi sayısına ulaştık. 2020 yılında da turizmde yaşanacak hareketlenme ile bu ilginin katlanarak süreceğine inanıyoruz. Bulgaristan, Makedonya, Fas, Tunus, Cezayir gibi ülkelerden gelen ziyaretçilerimizdeki artışın çok daha fazla olacağını düşünüyoruz. Sektörümüze ve ülke turizmine sağladığımız katkıdan dolayı çok memnunuz” ifadelerinde bulundu.

Yabancılar outlet alışverişi canlandırdı

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