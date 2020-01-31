Yabancıya konut satışı çağrı merkezinden geçiyor

İSTANBUL (AA) - Beyttürk İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Havva Nur Barman, konut satışlarının yüzde 70'ini çağrı merkezi kanalıyla yaptıklarını belirterek, "Yurt dışına her ay ortalama 150 bin çağrı gerçekleştiriyoruz. İngilizce, Arapça, Urducu, Çince ve Rusça dillerinde oluşturduğumuz personel yapımız ile çağrı merkezi, şirketimizin en önemli satış kanallarından bir tanesi haline geldi." dedi.

Barman yaptığı açıklamayla, inşaat sektöründe uluslararası çağrı merkezi operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

Geçen yıl yüzde 21,5 büyümeyle 6,2 milyar TL'lik işlem hacmi gerçekleşen çağrı merkezi sektörünün büyümeye devam ettiğini aktaran Barman, yaklaşık 110 bin kişiye istihdam sağlayan çağrı merkezi sektörünün dijitalleşmenin etkisiyle sosyal ağlarla entegre olarak önemli bir satış kanalı haline geldiğini kaydetti.

Çağrı merkezlerinde 2018 yılında yapılan gelen/giden aramalar 2,5 milyar adet iken bu sayının 2019 yılında 3 milyarı geçtiğini aktaran Barman, bunun yanı sıra inşaat şirketlerinin yurt dışı yatırımcılarına ulaşmak için aktif bir şekilde sosyal medya kanalları ile entegre olmuş çağrı merkezleri oluşturduğunu kaydetti.