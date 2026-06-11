Yağışlar verimi artırdı, fiyatlar yükseldi

Hatay'ın verimli tarım alanlarından Amik Ovası'nda soğan hasadı tüm hızıyla sürüyor. Nisan ayında başlayan hasatta tarlada kilogramı 22 TL'den satılan soğanın fiyatı son günlerde yükselerek 30 TL'ye ulaştı. Fiyatlardaki artış üreticileri memnun etti.

Yaz mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte Hatay'da olgunlaşan tarım ürünlerinin hasadı devam ediyor. Nisan ayı ortalarında başlayan soğan hasadı, Haziran ayında da sürerken ürünün ilk hasattaki tarla fiyatı 22 TL seviyesindeydi. Günümüzde ise kilogram fiyatı 30 TL'yi buldu. Son dönemde yaşanan fiyat artışı üreticilerin yüzünü güldürdü.

Geçen yıl kuraklık nedeniyle verimin düşük kaldığı bölgede, bu yıl yağışların etkisiyle üretimde artış yaşandı. Tarlalarda dönüm başına yaklaşık 5 ton soğan hasat ediliyor. Hasat dönemlerinde şehir şehir dolaşarak geçimlerini sağlayan mevsimlik işçiler ise soğan toplama karşılığında günlük bin TL yevmiye alıyor. Mart ayında ekilen soğanın hasadı Ağustos ayına kadar devam edecek.

SOĞAN FİYATI 10 GÜNDE 18 TL'DEN 30 TL'YE YÜKSELDİ

Kırıkhan ilçesine bağlı Kürtnasır Mahallesi'nde bulunan 40 dönümlük tarlada yaklaşık 150 mevsimlik işçiyle hasat çalışmaları sürdürülüyor. Soğan fiyatlarının son günlerde yükselerek tarlada 30 TL'den alıcı bulduğunu belirten işçibaşı Sinan Çiftçi, hasadın verimli geçtiğini söyledi.

Tarlada 150 işçiyle çalıştıklarını ifade eden Çiftçi, "Hasat güzel ve iyi gidiyor. Soğan tarlasında 150 işçiyle çalışıyoruz. İşçilerin yevmiyesi günlük bin TL. Soğanların fiyatları 10 gün önce 18 TL iken şimdi ise fiyatlar 30 TL'yi buldu. Çiftçinin yüzü bu yıl güldü ve soğan son fiyatlardan sonra uçuşa geçti. İşçi yevmiyesi ise az ve kurtarmıyor. Çocuklarla birlikte soğan tarlasına geliyoruz. Hava şartları zorluyor. Geçen sene kuraklık olduğu için verim iyi değildi. Bu yılki yağışlarla birlikte verim çok iyi oldu. Soğan işleri güzel oldu ve fiyatı da iyi oldu. Ben 25 senedir bu işi yapıyorum. Bu yıl iş olarak güzel gidiyor. Bu tarlada dönüm başı 5 ton almayı bekliyoruz. Soğan Mart ayında ekiliyor, Ağustos ayına kadar hasadı sürüyor" dedi.

YAĞIŞLAR VERİMİ ARTIRDI

Soğan tarlasında 150 işçiyle birlikte hasat yaptıklarını dile getiren işçi Ramazan Çoban ise bu yıl hem verimin hem de fiyatların üreticiyi memnun ettiğini söyledi.

Çoban, "Biz burada soğan toplama işleri yapıyoruz. Soğanda hasat bu yıl iyi gidiyor ve bu yıl soğan iyi para ediyor. Soğanları toplarken büyüklüklerine göre üçe ayırıyoruz. Ayrıldıktan sonra 3 çeşit sandığa koyuyoruz. Burada 2,5 ay çalıştıktan sonra Amasya'ya gideceğiz. Burada hava çok sıcak oluyor. Çocuklarımızla birlikte geliyoruz ve yevmiye yetmiyor. Burada toplam 150 işçi var. Geçen yıl kuraklıktan dolayı verim iyi değildi ama bu yıl verim iyi gidiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır