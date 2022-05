‘Yakın zamanda açıklayacağız’ diyerek duyurdu: Hükümetten konut fiyatlarını düşürecek hamle!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kira ve konut fiyatlarındaki artış, yabancıya konut satışı, kentsel dönüşüm, Fikirtepe’deki son durum ve Kanal İstanbul Projesi’ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Habertürk televizyonunda Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu canlı yayına katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Kurum, konut fiyatlarında normalleşme için gereken her türlü adımı atacaklarını söyledi.

FİYAT ARTIŞI YAKIN TAKİPTE

"Konut fiyatlarının artışı, kira fiyatlarının artışı, vatandaşların erişimini bire bir takip ediyoruz” diyen Bakan Kurum, “Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımız bir paket açıkladılar 0,99 oranıyla 2 milyon liraya kadar ev alabilen vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığımız bankalarla birlikte bir çalışma yapıyor. Burada da fahiş fiyat artışlarını bire bir takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşümle alakalı projeleri yarım kalmış firmalara da destek paketini açıkladıklarını anlatan Kurum, "Bu noktada kira üzerine de Adalet Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla çalışıyoruz. Buraya gelmeden önce Hazine Maliye Bakanlığımızla, Genel Merkezde Genel Başkan Yardımcımızla, ilgili bakanlıklarımızla birlikte vatandaşlarımızın daha uygun şartlarda konut alabilmesine imkan sağlamak amacıyla belediyelerimizle birlikte bir proje daha gerçekleştireceğiz. İnşallah bunu yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacaktır" şeklinde konuştu.

YENİ PROJE GELİYOR

Konut fiyatlarının artmasının nedenine ilişkin olarak da Kovid-19 salgınıyla başlayan tüm dünyadaki tedarik zincirlerindeki bozulmaları gösteren Kurum, şöyle devam etti:

"Maliyetleri düşürecek, hem sektörümüze hem vatandaşımıza daha uygun şartlarda konut yapılmasına imkan sağlayacak, hem de vatandaşımızın erişimi kolaylaştıracak projeyi yakın zamanda açıklayacağız. Bunun dışında TOKİ ile 1 milyon 137 bin konut ürettik. Bunları 15-20 yıl vadeyle şehit aileleri, alt gelir, emekli vatandaşlarımıza verdik. Bu projeye de devam edeceğiz. İnşallah ağustos ayında Sayın Cumhurbaşkanımız bunu milletimizle paylaşacak. Yine büyük bir projeyi vatandaşlarımızın konut alabilmelerine imkan sağlamak amacıyla 81 ilimizde yapacağız."

Bunun bir sosyal konut projesi olacağını belirten Kurum, "Öncelik buradaki konut ve kira fiyat artışlarının en fazla yaşandığı illerde sübvanse edebilmek amacıyla bu projeyi yapacağız. Vatandaşımız aidat öder gibi ev sahibi oluyor" dedi.

“YABANCILAR ALDI DİYE KONUT FİYATLARI ARTMIYOR"

Türkiye'de yaklaşık 1,5 milyon konut satıldığını dile getiren Kurum, bunun 500 bininin yeni, 1 milyonunun da ikinci el konutlar olduğunu vurguladı. Konutlardaki fiyat artışlarının yabancı vatandaşa konut satışından kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin olarak da Kurum, "Son 5 yıla baktığımızda yılda 40-50 bin civarında yabancılar konut alıyor. Yani 1,5 milyon konutun yüzde 3'ü. Yabancıların almasıyla konut fiyatının artması aynı düzlemde değil. Yani yabancılar aldı diye konut fiyatları artmıyor" değerlendirmesini yaptı.

Bakan Kurum, kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında da Türkiye'nin her yanında 1 milyon 300 bin konutun dönüştürüldüğünü, Bakanlık olarak İstanbul'da şu anda devam eden kentsel dönüşüm konutu sayısının 140 bin olduğunu vurguladı.

“YENİ BİR İMAR BARIŞI SÖZ KONUSU DEĞİL”

Türkiye çapında 350 bin konutun yapımının da devam ettiğini dile getiren Kurum, yapılan meydan ve diğer kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi. Tedarik zincirinin normale dönmesiyle ham madde girdi fiyatlarının azalacağını, azalmasıyla da maliyetlerin düşeceğini belirten Kurum, şunları kaydetti.

"Burada da gereken her şey yapılıyor, yapılacak. Sosyal konutla ilgili geçen sene 100 bin açıkladık. İnşallah bu sene rekor bir rakam açıklayacağız. Konut fiyatlarının normalleşmesi adına devlet olarak yapılması gereken her türlü müdahaleyi yapacağız. Konut fiyat artışının takibi de dahil. Yani burada fahiş fiyat artıranları da takip edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de maliyetleri düşürmek için gerekli olan her türlü katkıyı özel sektörümüze, vatandaşımıza vereceğiz. Konut edindirme amacıyla yapılacak projelere destek vereceğiz. Kentsel dönüşümün artırılması, daha da etkinleştirilmesi için destek vereceğiz. Konutu sadece konut imarlı yerlere yapacağız."

Yeni bir imar barışının yapılıp yapılamayacağına ilişkin soru üzerine Bakan Kurum, "Şu an için yeni bir imar barışı söz konusu değil." açıklamasını yaptı.

FİKİRTEPE’DEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜM SORUNU

İstanbul Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkındaki bir soru üzerine de Kurum "Burada 15 bin konutluk, 60 bin vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren yarım kalan inşaatların hepsine el koyduk. İhalelerin hepsini Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz yaptı, inşallah 2023 itibarıyla da teslimlere başlayacağız." bilgisini verdi.

KANAL İSTANBUL’DA SON DURUM

Kanal İstanbul'la ilgili bir soru üzerine de projenin 330 bin metrekare bir alanı kapsadığını belirten Bakan Kurum, "Planlandığı şekliyle projemiz yürüyor." değerlendirmesini yaptı.

Kanal İstanbul için 200'ü aşkın bilim insanıyla bir ÇED raporu hazırlandığını hatırlatan Kurum, yapılacak projede çevresel etkilerin rapora göre değerlendirilmek zorunda olduğunun altını çizdi. Kurum, "Biz emin olun bırakın İstanbul'a, İstanbul'un kenarına, köşesine, kılına zarar gelmesin diye uğraşan anlayışla çalışıyoruz." dedi.

Kurum, proje için Hazine bütçesinden de para harcanmayacağının altını çizerek, "Hazine'den herhangi bir bütçe çıkmadan, vatandaşımıza, milletimize hiçbir şekilde ilave yük getirmeden bu proje yürüyor" dedi.