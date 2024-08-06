'Yakında göreceksiniz, Resmi Gazete'de yayınlayacağız' demişti, dediğini yaptı: Temu, Amazon, AliExpress... Limit 5 kat düşürüldü, yüzde 60 vergi geldi

Temu, Amazon ve AliExpress gibi popüler global e-ticaret siteleri yeni bir dönem başlıyor. Son günlerde yurt içindeki yüksek fiyatlara karşın vatandaşın ucuz alışveriş yapabilmesine imkan tanıyan Temu’nun popülerliği artarken Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Temu’yu yakından takip ettiklerini ve izlediklerini söylemiş, “Bu sitenin çok yakın takipçisiyiz. Gerekli kararları yakında göreceksiniz. İlgili önlemleri Resmi Gazete’de yayınlayacağız” demişti.

UCUZ ALIŞVERİŞE ENGEL

Ve Bakan Bolat’ın dediği oldu. 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı bu gece Resmi Gazete’de yayınlandı. Bu kararla birlikte vatandaşların ucuz alışverişine sınırlama

YURT DIŞI ALIŞVERİŞTE LİMİT 30 EURO’YA DÜŞÜRÜLDÜ

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karar ile birlikte daha önce 150 euro olarak karşımıza çıkan yurt dışı hızlı kargo alışveriş limiti 30 euroya düştü. Yani bundan sonra yapacağınız harcamalar 30 euro limitini geçerse satın aldığınız ürünlerin gümrükten geçmesi mümkün olmayacak. Bu karardan sonra harcama limitleri beş kat daha düşük bir seviyeye inmiş oldu.

YURT DIŞINDAN ALIŞVERİŞTE VERGİ DE ARTTI

Karar yalnızca bununla da sınırlı değil. Aynı zamanda yurt dışı alışveriş vergileri için de bazı değişikliklere gidildi. Artık yurt dışından sipariş edilen ürünler için vergi artışı uygulanacak. Avrupa Birliği ülkelerinden gelen kargolarda daha önce yüzde 18 olan vergi dilimi yüzde 30’a çıkacak. AB dışındaki ülkelerden sipariş edilen ürünlerde ise daha önce yüzde 30 olan vergiler yüzde 60 bandına yükselecek.