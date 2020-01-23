Yakınları ziyarete 3 ayda 10 milyar lira harcandı

MEHTAP YILMAZ - Yerli turistlerin yakınlarına yaptıkları ziyaretlerin sayısı Temmuz-Eylül 2019 döneminde 19 bin 320 olarak kayıtlara geçerken, bu seyahatlerdeki harcama tutarı 9 milyar 648 bin 840 lirayı buldu.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 24 milyon 264 bin kişi seyahate çıktı. Yerli turistin toplam seyahat harcamaları 23 milyar 344 milyon 390 bin lira oldu. Bu dönemde seyahate çıkanlar gittikleri yerlerde ortalama 9,7 gece konakladı.

Seyahate çıkış amaçlarına bakıldığında, bu dönemde yerli turistler yakınlarına yönelik toplam 19 bin 320 ziyaret gerçekleştirdi. Bu seyahatlerde 9 milyar 648 bin 840 lira harcama yapıldı. Yakınlarında toplam 208 bin 278 gün geçiren yerli turistler, seyahatleri sırasında ortalama 10,8 gece kaldı.

Yakınları ziyaretin ardından ikinci sırada 10 bin 805 seyahatle gezi, eğlence ve tatil amaçlı konaklamalar yer aldı. Yerli turist bu dönemde gezi, eğlence ve tatil için 12 milyar 428 bin 866 liralık harcama yaptı. Gezi, eğlence ve tatil amaçlı seyahatlerde ortalama 8,3 gece kalan yerli turist, toplamda 89 bin 953 gece konakladı.