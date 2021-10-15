Yakıt Tüketiminde hangisini tercih etmeliyiz? Benzin mi, Dizel mi, LPG mi?

Araç kullananların en özen gösterdiği noktalardan biri olan yakıt tasarrufuyla ilgili cevaplanmamış birçok soru bulunuyor. Gelin, yakıt tüketiminde nelere dikkat edilmeli, hep birlikte göz atalım...

Aracın, trafiğin yoğun olmayan yerlerde kullanımı söz konusuysa ve yıl içindeki kilometre 45 bini geçmeyecekse, dizel daha doğru bir tercih olacaktır.

Eğer kapalı otopark imkanı varsa ve araç zor şartlara maruz kalmayacaksa, LPG en uygun seçenektir.

Aracın 3-5 yıl içinde değiştirilmesi gerekiyorsa, benzinli motor kullanmak gerekir.

Araç kullananlar son dönemlerde, 'daha az yakıt daha fazla yol' anlayışını benimsiyor. Bu durum, vatandaşın ekonomik yakıt türü arayışına girmesine neden oluyor.

Yakıt tasarrufu konusundaki yaygın görüş ise benzinin yalnızca araç alırken avantaj sağlaması.

Bunun nedeni, araç satın alırken dizeli tercih edenlerin fiyat farkı ödemek zorunda kalması olarak açıklanıyor.



