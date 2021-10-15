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Yakıt Tüketiminde hangisini tercih etmeliyiz? Benzin mi, Dizel mi, LPG mi?

15.10.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araç satın alırken dikkat edilen detaylardan biri de, yakıt tasarrufu... Günümüzde, araç kullananların çoğu dizele rağbet ediyor. Peki aslında hangi yakıt tipi daha ekonomik? İşte yanıtı...

Yakıt Tüketiminde hangisini tercih etmeliyiz? Benzin mi, Dizel mi, LPG mi?

Araç kullananların en özen gösterdiği noktalardan biri olan yakıt tasarrufuyla ilgili cevaplanmamış birçok soru bulunuyor. Gelin, yakıt tüketiminde nelere dikkat edilmeli, hep birlikte göz atalım...

Yakıt Tüketiminde hangisini tercih etmeliyiz? Benzin mi, Dizel mi, LPG mi?

Aracın, trafiğin yoğun olmayan yerlerde kullanımı söz konusuysa ve yıl içindeki kilometre 45 bini geçmeyecekse, dizel daha doğru bir tercih olacaktır.

Yakıt Tüketiminde hangisini tercih etmeliyiz? Benzin mi, Dizel mi, LPG mi?

Eğer kapalı otopark imkanı varsa ve araç zor şartlara maruz kalmayacaksa, LPG en uygun seçenektir.

Yakıt Tüketiminde hangisini tercih etmeliyiz? Benzin mi, Dizel mi, LPG mi?

Aracın 3-5 yıl içinde değiştirilmesi gerekiyorsa, benzinli motor kullanmak gerekir.

Yakıt Tüketiminde hangisini tercih etmeliyiz? Benzin mi, Dizel mi, LPG mi?

Araç kullananlar son dönemlerde, 'daha az yakıt daha fazla yol' anlayışını benimsiyor. Bu durum, vatandaşın ekonomik yakıt türü arayışına girmesine neden oluyor.

Yakıt Tüketiminde hangisini tercih etmeliyiz? Benzin mi, Dizel mi, LPG mi?

Yakıt tasarrufu konusundaki yaygın görüş ise benzinin yalnızca araç alırken avantaj sağlaması.

Yakıt Tüketiminde hangisini tercih etmeliyiz? Benzin mi, Dizel mi, LPG mi?

Bunun nedeni, araç satın alırken dizeli tercih edenlerin fiyat farkı ödemek zorunda kalması olarak açıklanıyor.


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