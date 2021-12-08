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Yaklaşık 125 bin işçinin maaşını belirleyecek zam görüşmesi yarıda kaldı! Masayı terk ettiler

08.12.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 125 bin metal işçisinin maaşını belirleyecek olan zam görüşmesi yarıda kaldı. Metal Sanayii İşverenleri Sendikası (MESS) ile devam eden görüşmelerde MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde sergilenen uzlaşmaz tutumdan dolayı sözleşme masasının terk edildiği, uyuşmazlık tutanağı tutularak ara bulucu sürecinin başlatıldığı belirtildi. Türk Metal Sendikası tarafından yapılan açıklamada, 'kabul edemeyecekleri bir ücret teklif edildiği' belirtildi.

Türk Metal Sendikası’nca, Metal Sanayii İşverenleri Sendikası (MESS) ile devam eden MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde sergilenen uzlaşmaz tutum nedeniyle sözleşme masasının terk edildiği, uyuşmazlık tutanağı tutularak ara bulucu sürecinin başlatıldığı açıklandı.

Görüşmeler yaklaşık 125 bin metal işçisini ilgilendiriyor.

TÜRK METAL SENDİKASI SÖZLEŞME MASASINI TERK ETTİ

Türk Metal Sendikası'ndan yapılan açıklamada, MESS ile 12 Ekim'de başlayan Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine bugüne kadar devam edildiği bildirildi. Türk Metal Sendikası'nın sözleşme sürecinde sosyal diyalog anlayışıyla hareket ettiği belirtilerek, "Türk Metal sözleşmenin masada bitirilmesi için elinden gelen çabayı ortaya koymuştur. Ancak sendikamızın bu duyarlı ve yapıcı yaklaşımı karşısında, ne yazık ki muhatabımız olan MESS bugün yapılan oturumda sendikamızın kabul edemeyeceği bir ücret artışı teklifinde bulunmuştur. Sendikamızın teklifine karşılık ilk 6 ay için yüzde 12, diğer 6 aylık periyotlar için enflasyon oranında artış önermiştir. Sosyal haklara ise birinci yıl için yüzde 19,25, ikinci yıl için de enflasyon oranı kadar artış teklif edilmiştir. Türk Metal Sendikası, sergilenen bu uzlaşmaz tutum nedeniyle sözleşme masasını terk etmiş, uyuşmazlık tutanağını tutarak ara bulucu sürecini başlatmıştır" denildi.

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"YASAL VE MEŞRU EYLEMLERİ ORTAYA KOYMAKTAN ÇEKİNMEYECEĞİZ"

Türk Metal Sendikası'nın bu teklifi ve çalışma barışını ortadan kaldırmayı amaçlayan bu yaklaşımı kabul etmediği vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:

Sendikamız buna karşı tavrını açıkça ortaya koymuştur. Türk Metal Sendikası, üyelerinin sendikamıza emanet ettiği alın terlerine halel getirmemeye, emeğin hak ve özgürlüklerinden ve çalışma yaşamında hak ve adaletten taviz vermemeye kararlıdır. Türk Metal, MESS'in uzlaşmaz tutum ve yaklaşımına karşı, yasal ve meşru eylemleri ortaya koymaktan çekinmeyecektir. Türk Metal Sendikası, bundan sonraki süreçte etkili ve yaygın eylemlerinin sonuç alınıncaya kadar artarak devam edeceğini üyelerimize ve kamuoyuna ilan etmektedir.

Kaynak: DHA

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