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Memur ve emekliler dikkat! Yüzde 30 ve 35'lik zam oranıyla en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar?

08.12.2021 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşına ocak ayı itibarıyla sosyal refah düzenlemesi yapılacak. Bu düzenlemeye göre maaşlarda artış olacak. Maaşlarda yapılacak yüzde 30 ve 35 zamdan sonra en düşük ve en yüksek memur ve memur emeklisinin maaşları ne kadar olacak? İşte memur zammında son gelişmeler...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığını açıkladı.

Açıklamada, "3600 ek gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi" denildi.

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK MEMUR MAAŞI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yetkili konfederasyon Memur Sen ve diğer memur sendikalarıyla anlaşma sağlandığını belirterek, ocak ayında toplu sözleşmede öngörülenlere ilave olarak bir sosyal refah artışı yapılacağı belirtildi. Yapılacak yeni güncelleme 15 Ocak'ta maaşlara yansıyacak.

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Toplamda yüzde 30 ila 35 arasında olması planlanan zamlar sonrası herkesin merak ettiği en düşük ve en yüksek memur maaşı da netleşti.

YÜZDE 30'LUK ZAM ORANIYLA:

En düşük memur maaşı; 4 bin 837 liradan, 6 bin 288 liraya yükselecek.

En yüksek memur maaşı; 20 bin 104 liradan, 26 bin 135 liraya çıkacak.

YÜZDE 35'LİK ZAM ORANIYLA:

En düşük memur maaşı; 4 bin 837 liradan, 6 bin 529 liraya yükselecek.

En yüksek memur maaşı; 20 bin 104 liradan, 27 bin 140 liraya çıkacak.

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MEMUR-SEN'DEN YENİ AÇIKLAMA

Öte yandan dün NTV canlı yayınına katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 1 Eylül ile 30 Kasım arasında enflasyon, döviz kuru ve fiyatlardaki beklenmedik artışların kamu görevlilerinin ekonomik kayıplara uğramasına neden olduğunu vurguladı. "Bu artışlar memuru zor durumda bıraktı" diyen Yalçın, "Biz ağustos ayında 6.dönem toplu sözleşmeyi bağıtladık. Dün sayın bakanla bir araya geldik. Sosyal refah payının ne kadar olacağı görüşmelerde netleşecek. Asgari ücret belirlendikten sonra bu konuya odaklanacak şekilde bir araya geleceğiz.

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Toplu sözleşmeden sonra aradaki hareketlilik mutlaka dikkate alınmalı ve bir ek zamla memur alım gücü düşüklüğü giderilmeli. Enflasyon farkı zaten yansıtılacak. Enflasyon rakamının üzerinde bir şey yapıldığında alım gücü korunmuş olur. Şu an herhangi bir rakam telaffuz etmem doğru olmaz. Bu konuda bir çalışma yürütüyoruz. Ocak ayına yetiştireceğiz" dedi.

MAAŞLARA 15 OCAK'TA YANSIYACAK

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da, 3600 ek gösterge konusunun asgari ücret belli gündeme alınıp, çalışılacağını belirterek, "Bir ek protokol ile kamu görevlilerinin alım gücünün yükseltilmesi konusunda beklentimizi ilettik" dedi. Yalçın, ocakta ek protokol ile tüm kamu çalışanlarının maaşına zam yapılacağını açıklarken, "15 Ocak'taki maaşlara yetişecek" diye konuşmuştu.

ASGARİ ÜCRET SİZCE NE KADAR OLUR?

ASGARİ ÜCRET SİZCE NE KADAR OLUR?
3 bin 600 TL
3 bin 800 TL
3 bin 900 TL
4 bin TL
4 bin 200 TL ve üstü


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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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