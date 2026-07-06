Yalova ihracatı rekora koşuyor: 6 ayda geçen yılın tamamını geçti

Yalova'nın 2026 yılının ilk 6 ayındaki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 171 artış göstererek 815 milyon 934 bin dolara yükseldi. Kent, bu performansla daha yılın ilk yarısında 2025'in tamamında ulaşılan ihracat rakamını geride bıraktı.

2025'in ilk 6 ayında 300 milyon 614 bin dolar seviyesinde olan ihracat, bu yılın aynı döneminde dikkat çekici bir yükseliş kaydetti. Ocak ayında 95 milyon 363 bin dolar, şubat ayında 109 milyon 435 bin dolar, mart ayında 112 milyon 931 bin dolar, nisan ayında 275 milyon 450 bin dolar, mayıs ayında 132 milyon 632 bin dolar ve haziran ayında 90 milyon 139 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

İHRACATIN LOKOMOTİFİ TERSANELER OLDU

Yalova'da ihracatta en büyük payı önceki yıllarda olduğu gibi gemi, yat ve hizmetleri sektörü aldı. Sektör, yılın ilk 6 ayında 743 milyon 716 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Gemi, yat ve hizmetleri sektörünü 30 milyon 370 bin dolarla çelik, 12 milyon 510 bin dolarla ise kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü izledi.

Kentte 1 milyon doların üzerinde ihracat yapan diğer sektörler ise hazır giyim ve konfeksiyon (7 milyon 722 bin dolar), madencilik ürünleri (6 milyon 791 bin dolar), makine ve aksamları (2 milyon 979 bin dolar), süs bitkileri ve mamulleri (2 milyon 630 bin dolar), demir ve demir dışı metaller (2 milyon 591 bin dolar), iklimlendirme sanayisi (2 milyon 241 bin dolar), elektrik ve elektronik (1 milyon 966 bin dolar) ile çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri (1 milyon 330 bin dolar) olarak sıralandı.

GEÇEN YILIN TOPLAM İHRACATI ŞİMDİDEN AŞILDI

Yalova'nın 2026 yılının ilk 6 ayında ulaştığı 815 milyon 934 bin dolarlık ihracat, 2025 yılının tamamında kaydedilen 805 milyon dolarlık ihracatı geride bıraktı. Kentte bugüne kadar kaydedilen en yüksek yıllık ihracat ise 2021 yılında 855 milyon dolar olmuştu. Mevcut tablo, Yalova'nın yıl sonuna kadar tüm zamanların ihracat rekorunu kırabileceğine işaret ediyor.

Yalova'nın son 6 yıldaki ihracat rakamları ise şu şekilde gerçekleşti: 2020'de 524 milyon dolar, 2021'de 855 milyon dolar, 2022'de 503 milyon dolar, 2023'te 819 milyon dolar, 2024'te 578 milyon dolar, 2025'te 805 milyon dolar.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır