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Yana yakıla arıyorlar... Hem öğretmen hem polis maaşlarını solladı! 'Acil...'

07.12.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne ve babaların ekonomik planlamalarında bir gider büyük yer tutuyor! Aileler adeta yana yakıla ilan siteleri ve sosyal medya üzerinden bakıcı arıyor. Yabancıların ağırlıklı olarak çalıştığı sektörde bakıcı bulmak iyice zorlaştı. Öyle ki bakıcı bulmaktaki problem ücretlere de yansımış durumda. Verilen ilanlarda bakıcı paraları öğretmen ve polis maaşlarını geçti.

Yana yakıla arıyorlar... Hem öğretmen hem polis maaşlarını solladı! 'Acil...'

Son zamanlarda zamanlarda bebek bakıcısı ilanları arttı. Çalışan anne ve babaların çocuklarına bakıcı bulmakta zorlandığı öğrenildi. Bebek bakıcısı bulmaktaki zorluk ücretlere de yansımış durumda. Verilen ilanlarda bebek bakıcısı ücretlerinin hem öğretmen hem polis maaşlarını geride bıraktığı görüldü.

12 BİN 500 TL'YE BAKICI İLANI

Daha çok İstanbul'da bebek bakıcı zorluğu yaşandığı öğrenilirken bakıcı ücretleri neredeyse 2 asgari ücret fiyatında. İstanbul Kadıköy'de yatılı bebek bakıcısı arandığına ait verilen bir ilanda ücret 12 bin 500 TL olarak belirtilmiş.

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Bir başka 'Gündüzlü bebek bakıcı yabancı yardımcı' ilanında ise fiyat 10 bin TL olarak açıklanmış.

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ÖĞRETMEN VE POLİS MAAŞLARINI SOLLADI

Şu an için ödenen en yüksek öğretmen maaşı 12.276, en yüksek polis memuru maaşı ise 13 bin 747 TL...

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polis Bakıcı Öğretmen

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