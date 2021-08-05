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Yangında mağdur olan vatandaşlara desteğin ilk kısmı ödenmeye başladı

05.08.2021 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınlarından etkilenen mahallelerde hasar tespit çalışmaları aralıksız devam ediyor. Evi yanan vatandaşlara verilecek 50 bin liraya kadar desteğin ilk kısmı yatırılmaya başlandı.

Yangında mağdur olan vatandaşlara desteğin ilk kısmı ödenmeye başladı

Orman yangınlarının bazı noktalarda sürdüğü Manavgat'ta bir yandan söndürme çalışmaları yapılırken, diğer yandan da hasar tespiti gerçekleştiriliyor.

ZARARLAR TESPİT EDİLİYOR

Yangının kontrol altına alındığı bölgelerde hasar tespiti yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, vatandaşların zararının karşılanması için yoğun mesai harcıyor.

Bölgede, tarım arazilerinde ve evlerdeki hasar tespit çalışmalarının büyük bölümü tamamlandı. Yanan ve hasar gören evlerden beton örnekleri alınarak, analizler sonucu konutun kullanılıp kullanılamayacağına karar veriliyor.

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DESTEK ÖDEMELERİ BAŞLADI

Evi yanan vatandaşlara verilecek 50 bin liraya kadar desteğin ilk kısmı da yatırılmaya başlandı. Vatandaşların yeni evleri yapılana kadar barınma ihtiyacının karşılanması için şu ana kadar 62 konteyner ve 160 çadırın kurulumu yapıldı.

Evi yananlar için deposu ve ahırıyla yöresel mimariye uygun konutların inşasına ise 2 ay içerisinde başlanması hedefleniyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Manavgat
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