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Yangınlar turizmi ne kadar etkiledi? Bakan Ersoy açıkladı

08.08.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yangının sönmesiyle iptallerin azaldığını, rezervasyonların arttığını belirterek yangın bölgeleriyle ilgili, "Yapabileceğimiz en büyük yardım normalleşmeye katkı sağlamaktır. Halkımızdan tek isteğimiz burada normalleşme süreci gereği yemek yemeleri, konaklama ve tatil planlarını buralarda yapmalarıdır." dedi.

Yangınlar turizmi ne kadar etkiledi? Bakan Ersoy açıkladı

Bakan Ersoy, Muğla'nın Bodrum ilçesinde turizm sektörü ile Bodrum Ticaret Odası, Deniz Ticaret Odası ve Denizciler Derneği temsilcileriyle düzenlenen koordinasyon toplantısının ardından yaptığı açıklamada, birkaç haftadır özellikle kıyı kentlerinde büyük bir yangınla mücadele olduğunu söyledi.

"HIZLI BİR ŞEKİLDE SONUÇLANDIRACAĞIZ"

Muğla'nın Marmaris, Bodrum ilçeleri ile Antalya'daki orman yangınlarının söndürüldüğüne değinen Ersoy, bu bağlamda emeği geçen bakanlıklara, özveriyle söndürme çalışmalarına katılan tüm kurum, kuruluş ve vatandaşlara teşekkür etti.

"Bundan sonra hızlı şekilde bölgedeki hasarların telafisi ve doğanın tekrar kazanımıyla ilgili çalışmalara başladık ve hızlı şekilde sonuçlandıracağız." diyen Ersoy, Bodrum'da ticaret odaları, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin katılımıyla bölgenin acil ihtiyaçları ve sorunlarıyla ilgili toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimin bölgeye hala yardım malzemelerinin geldiğini söylediğini anlatan Ersoy, "Burada artık yangın söndürüldü, yardım malzemesi göndermek yerine özellikle bölgenin halkımızdan ricası bölgeye gelip tekrar yemek yemeye başlamaları. Bölgeye yapabileceğimiz en büyük yardım normalleşme sürecine katkı sağlamak. Sönmüş olan yangından sonra hızlı şekilde normal düzene geçilmesi. Bu bağlamla ilgili bölge tüm hazırlıklarını tamamladı. Hayat hızlı bir şekilde burada normalleşerek, devam ediyor." diye konuştu.

"TEKRAR EKONOMİYİ HIZLANDIRACAĞIZ"

Ersoy, Bodrum'un en önemli turizm bölgelerinden biri olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bodrum Türkiye'nin markalarından biri. Hızlı bir şekilde tekrar normal hayata döndüğümüzü başta Türkiye olmak üzere bütün dünyaya anlatmamız gerekiyor. Bölgeye yapabileceğimiz en büyük yardım normalleşmeye katkı sağlamaktır. Halkımızdan tek isteğimiz burada normalleşme süreci gereği yemek yemeleri, konaklama ve tatil planlarını buralarda yapmalarıdır. Desteklerinden, katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir dayanışma örneği sergilendi. Kurumlarımız ve halkımızla birlikte el birliğiyle sonuç alındı. İnşallah bundan sonra böyle felaketlerin başımıza gelmemesi için gerekli önlemleri hep beraber alarak daha güçlü bir şekilde bölgenin de normalleşmesini sağlayarak tekrar ekonomiyi hızlandıracağız."

Bir gazetecinin "İptallerle ilgili gelişme var mı?" sorusuna Ersoy, "Yangın sırasında geçici iptaller oluyor ama rezervasyonlar akmaya devam ediyor. Yangının sönmesiyle birlikte iptallerin azaldığını, rezervasyonların arttığını görüyoruz. Eski düzeye hızlı bir şekilde geleceğini düşünüyoruz. Havalimanındaki varışlarda da hızlı bir artış tekrar başladı. Bölge inşallah hızlı bir şekilde normale dönecek." yanıtını verdi.

Destek ya da yardım malzemesinin istenmediği, ihtiyacın da olmadığını aktaran Ersoy, "Normalleşmenin göstergesi olarak tekrar gelmeleri ve yemek yemelerinin yeterli olduğunu söylüyoruz. Yapılacak en büyük destek artık buranın normalleştiğini Türkiye'ye ve tüm dünyaya göstermek." ifadelerini kullandı. (AA)

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehmet Nuri Ersoy
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