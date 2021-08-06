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Yanınca ne tozu kalıyor ne de külü! Eskişehirli üretici zeytin çekirdeğinden kömür üretti

06.08.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de zeytinyağı üretimi yapan Emre Can, yağ yapımından arta kalan çekirdek ve posanın atık olmasını engelleyerek doğal kömür üretti. 3 senede yaptığı çalışmalarla ürettiği kömür, ardında ne kül ne de toz bırakıyor

Yanınca ne tozu kalıyor ne de külü! Eskişehirli üretici zeytin çekirdeğinden kömür üretti

Sarıcakaya ilçesine bağlı Mayıslar Mahallesi’nde faaliyet gösteren zeytinyağı üretim tesisinde zeytinin hiçbir parçası ziyan olmuyor. Zeytinlerin soğuk sıkım yöntemiyle yağ haline getirildiği tesisin sahibi Emre Can, arta kalan çekirdek ve posaları zeytin kömürü haline getirerek tam kapasiteyle satışını yapacak duruma getirdi. Doğaya zararı değil faydası olan zeytin kömürü, yağı çıkarılmış zeytin posaları ve çekirdeklerinin bir süre kurutulup daha sonra preslenmesi ile elde ediliyor.

"KÜL, TOZ BIRAKMIYOR, DOĞAYA DA FAYDASI VAR"

Zeytin kömürü üretme fikrine kendi çabaları ve araştırmalarıyla ulaştığını belirten zeytinyağı imalatçısı Emre Can, köylerdeki yaygın soba kullanımının kendisini üretime yönelttiğini dile getirdi. Başta sadece zeytin çekirdeği ile başlayan yakıt üretimini şimdilerde satın aldığı pres makinesi ile tam kapasiteyle satış yapabilecek duruma getirdiğini ifade eden üretici Can, “Öncelikle kendi evimde yakıt olarak kullanmaya başladım. Başta sadece zeytin çekirdeğini kullanarak elde ettim.

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Kalorisi kömürden daha yüksek olduğu için de çok güzel ısı elde ettim. Köylerde de ısınmak için soba kullanımı yaygın olduğundan bunu üretmeye başladım. Tam olarak kömür haline bürünmesi için pres makinesi aldım ve sıkılaşıp daha verimli hale gelmesini sağladım.

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Bu aşamaya gelmem 3 seneyi buldu. Şu anda tam kapasiteyle satış yapabilecek konumdayız. Böyle uğraşa uğraşa şu anda elde ettiğim yakıtın doğaya faydası var. Hiçbir şekilde kül ve toz da bırakmıyor” diye konuştu.

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"ZEYTİNİN HER ŞEYİNDEN YARARLANIYOR"

Doğaya zararı olmayan ve sobalarda etkili bir ısınma kaynağı olarak kullanılabilen zeytin kömürünün yapım aşamalarına değinen üretici Emre Can, çekirdek ve posanın gübre ve hayvan yemi olarak da tercih edildiğini aktardı. Konuyla ilgili konuşan zeytinyağı imalatçısı, şu sözleri kullandı;

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“Zeytin tesise gelir ve burada çekilerek yağı alınır. Daha sonra müşteriye teslim edilir. Çekildikten sonra çıkan posa ve çekirdek, posa havuzuna gider. Havuzda biraz kuruyup nem oranını kaybettikten sonra makineye giriyor ve kömür haline geliyor. Bu sayede zeytinin her şeyinden yararlanılıyor. Posa, kömürün yanı sıra gübre olarak da kullanılabiliyor ve sadece çekirdek ise hayvan yeminde kullanılabiliyor.”

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Kaynak: İHA

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