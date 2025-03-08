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'Yapamam demedim' Tek eli ile ilmek ilmek nakış yapıp satıyor, 'Kazancım da müşterilerim de arttı'

08.03.2025 15:48
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Ordu'da yaayan Günay Kılıç, 20 yıl önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle sağ kolunu kullanamaz hale geldi. Kılıç, yaşadığı rahatsızlığı bir kenara bırakarak el işleri yapıp Büyükşehir Belediyesi'nin 'El Emeği Çarşısı'nda satıp, aile ekonomisine katkı sağladı.

'Yapamam demedim' Tek eli ile ilmek ilmek nakış yapıp satıyor, 'Kazancım da müşterilerim de arttı'

Altınordu ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Günay Kılıç, 20 yıl önce rahatsızlanarak felç geçirdi. Sağ kolunu kullanamayan Kılıç, hastalığın ilk zamanlarında bulunduğu duruma alışmakta zorluk yaşadı. Bu durumu kabullenemeyen Kılıç, daha sonra evinde el işi yapmaya başladı.

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ÜRÜNLERİNİ SATMAYA BAŞLADI

Tek eliyle yapmasına rağmen kendini geliştiren Kılıç, bu ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sağlamak istedi. Herhangi bir ücret almadan, kadınların el emeği ürünlerinin satışını yapmasını sağlayan ve pazar sorununu ortadan kaldıran 'El Emeği Çarşısı'na başvuran Kılıç, burada işlediği ürünleri satmaya başladı.

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'YAPAMAM, EDEMEM, DEMEDİM'

Günay Kılıç, "20 yıl önce felç geçirdim ve o günden bu yana sağ kolumu kullanamıyorum. Bu durum beni çok üzdü. İlk zamanlar hiçbir şey yapmak istemedim. Ailem ve komşularımın beni motive etmesi ile el işi yapmaya başladım. Yaptığım ürünleri de arkadaşlarım benden almaya başladı. Daha sonra yaptığım işleri 'daha da çok satabilirim' diye düşünürken Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz hizmet veren 'El Emeği Çarşısı' olduğunu öğrendim ve gelip başvurdum. Bunun üzerine 'El Emeği Çarşısı'nda satış yapmaya başladım. Burada satış yaptıkça kazancım da müşterilerim de arttı. Tam bir aile ortamı. Bize bu imkanı sağladığı için Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. 'Yapamam, edemem' demedim. 'Yaparım' dedim ve yaptım" dedi.
(DHA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ordu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
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