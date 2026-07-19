FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Yapay zeka ABD'yi karıştırdı! 42 eyalette peş peşe protestolar

ABD genelinde yapay zeka için kurulan veri merkezlerine yönelik tepkiler sokağa taştı. Çevresel etkiler, su tüketimi ve yerel halk üzerindeki baskıya dikkat çeken gruplar, 42 eyalette 142 protesto düzenledi.

Yapay zeka ABD'yi karıştırdı! 42 eyalette peş peşe protestolar
Aleyna Türkmen

ABD'de yapay zeka teknolojilerine yönelik milyarlarca dolarlık yatırımlarla birlikte hızlanan veri merkezi projeleri, ülke çapında geniş katılımlı protestoları beraberinde getirdi. Çevreye ve doğal kaynaklara zarar vereceğini savunan aktivistler, cumartesi günü onlarca kentte eş zamanlı gösteriler gerçekleştirdi.

Yapay zeka ABD yi karıştırdı! 42 eyalette peş peşe protestolar 1

İLK ÜLKE ÇAPINDAKİ EYLEM OLARAK KAYDA GEÇTİ

Reuters'in haberine göre, 42 eyalette toplam 142 protesto düzenlenirken, bu organizasyon yapay zeka altyapısının büyümesine karşı gerçekleştirilen ilk ülke genelindeki koordineli eylem oldu. Protestocular, veri merkezi yatırımlarının yeterli denetim ve kamuoyu gözetimi olmadan ilerlediğini savundu.

Eylemlerin koordinasyonunu HumansFirst üstlendi. Kuruculardan Amy Kremer, veri merkezlerine karşı yükselen itirazların, 2009 yılında vergi politikaları ve devlet müdahalesine tepki olarak ortaya çıkan Tea Party hareketinin ilk dönemlerindeki toplumsal yükselişe benzediğini dile getirdi.

Yapay zeka ABD yi karıştırdı! 42 eyalette peş peşe protestolar 2

Virginia'nın Fredericksburg kentindeki gösteride "Suyla yaşıyoruz, veriyle değil" yazılı pankart dikkat çekerken, Atlanta'daki protestolarda ise "Georgia hiper ölçekli yapay zeka veri merkezleri için oy kullanmadı" ifadelerinin yer aldığı dövizler taşındı.

Ülke genelindeki ve şehir bazındaki toplam katılımcı sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. HumansFirst adına basın çalışmalarını yürüten Right Turn Strategies Başkanı Chris Barron ise bazı kırsal bölgeler ile Atlanta gibi büyük şehirlerde katılımın beklentilerin altında kaldığını, buna karşın yerel gönüllülerin ortaya koyduğu çabadan memnun olduklarını söyledi.

Yapay zeka ABD yi karıştırdı! 42 eyalette peş peşe protestolar 3

AMERİKALILARIN DESTEĞİ SINIRLI

Haziran ayında yapılan Reuters/Ipsos araştırması, veri merkezi yatırımlarına yönelik kamuoyu desteğinin sınırlı olduğunu ortaya koydu. Ankete göre Amerikalıların yalnızca üçte biri ülkede veri merkezi inşaatlarının mevcut hızını destekliyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 14'ü ise Meta, Alphabet, Amazon, Microsoft ve Elon Musk'ın xAI şirketi gibi teknoloji şirketlerinin yapay zeka projeleri kapsamında kendi bölgelerinde veri merkezi kurulmasına olumlu baktığını belirtti.

Veri Merkezi Koalisyonu Başkanı Josh Levi ise sektörün faaliyet gösterdiği bölgelerde yük oluşturmak yerine katkı sağlamayı hedeflediğini söyledi. Levi, siyasetçiler, paydaşlar ve yerel halkla birlikte çalıştıklarını, hanehalkı ile işletmeler üzerindeki olası olumsuz etkileri en aza indirmek için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Yapay zeka ABD yi karıştırdı! 42 eyalette peş peşe protestolar 4

TARTIŞMA SİYASETİN DE GÜNDEMİNDE

HumansFirst kurucularından Amy Kremer, veri merkezlerine yönelik itirazların belirli bir siyasi görüşe ait olmadığını vurguladı. Kremer, birçok kişinin yaşadığı bölgede büyük ölçekli veri merkezi projeleri planlandığını sonradan öğrendiğini ve bu yatırımları istemediğini söyledi.

Konuya ilişkin tartışmaların kasım ayında yapılacak ara seçimlerde ve 2028 başkanlık seçimlerinde öne çıkan başlıklardan biri olabileceğini savunan Kremer, Cumhuriyetçileri büyük teknoloji şirketlerine ayrıcalık tanımakla eleştirdi. Öte yandan New York eyaletinde veri merkezi izinlerini durdurmayı amaçlayan uygulamaları da desteklemediklerini belirtti.

Yapay zeka ABD yi karıştırdı! 42 eyalette peş peşe protestolar 5

Gösterileri organize eden gruplar; veri merkezi projelerinde daha fazla şeffaflık sağlanmasını, çevre ve doğal kaynakların korunmasını, iyi ücretli sendikalı istihdam oluşturulmasını ve şirketlerin verdikleri taahhütleri yerine getirmemeleri halinde hesap vermelerini talep etti.

EN YOĞUN PROTESTOLAR TEXAS'TA DÜZENLENDİ

Veri merkezi yatırımlarının yoğunlaştığı Texas, 18 protestoyla en fazla gösterinin yapıldığı eyalet oldu. Georgia'da 11, California'da sekiz protesto gerçekleştirilirken, Pennsylvania, Florida ve Indiana'da ise yedişer eylem düzenlendi.

Atlanta'daki protestoya yaklaşık 12 kişi katıldı. Etkinlikte gönüllü olarak görev yapan Jake Watts, göstericilerin büyük bölümünün veri merkezi yatırımlarının yoğunlaştığı Georgia'nın küçük yerleşim yerlerinden geldiğini söyledi.

Yapay zeka ABD yi karıştırdı! 42 eyalette peş peşe protestolar 6

Texas'ın Tyler kentinde ilk kez protesto organize eden Eva Cardona'nın çağrısıyla düzenlenen gösteriye de yaklaşık 12 kişi katıldı. Kendisini "siyasi göçebe" olarak tanımlayan Cardona, denetimsiz yapay zeka uygulamaları ve hızlı büyümenin kaygı verici olduğunu belirterek, yalnızca sosyal medya üzerinden tepki göstermek yerine doğrudan sahaya çıkmayı tercih ettiğini ifade etti.

SU TÜKETİMİ ENDİŞESİ ÖNE ÇIKIYOR

Gösterilerde en sık dile getirilen konuların başında veri merkezlerinin su kaynakları üzerindeki etkisi yer aldı. Özellikle kuraklık ve su sıkıntısı yaşayan bölgelerde planlanan projeler protestocuların tepkisini çekti.

Yapay zeka ABD yi karıştırdı! 42 eyalette peş peşe protestolar 7

California'daki Imperial County protestosuna katılan Ivan DelSol, inşa edilmesi planlanan bir veri merkezinin Colorado Nehri'nden yılda 260 milyon galon, yani yaklaşık 984 milyon litre su kullanabileceğini söyledi. DelSol, yapay zeka sistemleri için bu büyüklükte tatlı su tüketilmesini "distopik" olarak değerlendirdi. Hava sıcaklığının 38 derecenin üzerine çıktığı gösteriye yaklaşık 50 kişinin katıldığı belirtildi.

Veri merkezlerinin su kullanımı, özellikle su kaynaklarının sınırlı olduğu bölgelerde protestoların odak noktalarından biri olurken, sektör temsilcileri ise bu tesislerin su tüketiminin diğer sektörlerle kıyaslandığında daha düşük seviyede kaldığını savunuyor.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evli çiftler dikkatEvli çiftler dikkat
Yazın en kazançlı işlerinden biri! Günlük gelir 7 bin liraya ulaştıYazın en kazançlı işlerinden biri! Günlük gelir 7 bin liraya ulaştı

Anahtar Kelimeler:
yapay zeka su tüketimi Protesto abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran füze ve İHA'ları Ürdün'ü vurdu: 2 ABD askeri öldü, 1 asker kayıp

İran füze ve İHA'ları Ürdün'ü vurdu: 2 ABD askeri öldü, 1 asker kayıp

AK Parti'den gündem olacak çıkış: "Referanduma gideceğiz"

AK Parti'den gündem olacak çıkış: "Referanduma gideceğiz"

İngiltere, Fransa'yı 6-4 yenip Dünya üçüncüsü oldu!

İngiltere, Fransa'yı 6-4 yenip Dünya üçüncüsü oldu!

'Lolita Lift' operasyonu yaptırdı! Son hali ortaya çıktı

'Lolita Lift' operasyonu yaptırdı! Son hali ortaya çıktı

Yer: Bodrum! Tek top dondurmayı 400 liraya satmıştı... İşletmeye ceza

Yer: Bodrum! Tek top dondurmayı 400 liraya satmıştı... İşletmeye ceza

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme geliyor! İşte tüm ayrıntılar...

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme geliyor! İşte tüm ayrıntılar...

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.